King ¡õ Prince¡ØM¥¹¥Æ¡ÙÃçÎÉ¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¡¹¸ø³«¡ª¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Î¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¤Î¥À¥ó¥¹Éô¶¯¹ë¹»¤Î¹â¹»À¸¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤â
¢£ÉðÆî¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô½êÂ°¤Î¡Ö¡ÈWARA¡ÉB-BOYZ¡×¤È¥³¥é¥Ü
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊKing ¡õ Prince¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～⑤
King ¡õ Prince¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤È¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù5·î24ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿King ¡õ Prince¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
King ¡õ Prince¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¡Öhalfmoon¡×¡Ömoooove!!¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Î¡×¤Î3¶Ê¤òÈäÏª¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Î¡×¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¡¦ÉðÆî¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô½êÂ°¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿20¿Í¤ÎÀº±Ô¥Áー¥à¡Ö¡ÈWARA¡ÉB-BOYZ¡×¡Ê¥ï¥é¥Óー¥Üー¥¤¥º¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ³«»ÏÁ°¤ËKing ¡õ Prince¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢
¡Ö´Ö¤âÌµ¤¯#M¥¹¥Æ ¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È¤Õ¤¿¤ê¤¬ÈÖÁÈ»Ê²ñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¿¥â¥ê¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡Öhalfmoon¡×¡Ömoooove!!¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£³«»ÏÁ°¤Î°áÁõ¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¹â¹»À¸¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤Î¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ª¤ï¤ê¤Ë¤â
¡ÖM¥¹¥Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×
¤È¹â¹»À¸¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¼¡¤¤¤Ç¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ÎÈÖÁÈ½ª¤ï¤ê¤â¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¸ø¼°X¤Ç¤â¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£¤É¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
King ¡õ Prince
2024.05.23 ON SALE
SINGLE¡Öhalfmoon / moooove!!¡×
King ¡õ Prince OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/
https://starto.jp/s/p/artist/41
¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tv-asahi.co.jp/music/