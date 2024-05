どんな靴にもフィットする5本指ソックス！Asahicho「指ピタ」

Asahichoは、これまでの5本指ソックスよりも格段に足指を動かしやすく、またどんな靴にもフィットする5本指ソックス「指ピタ」を、国産靴下メーカーと共同開発しました。

Asahicho「指ピタ」

5本指ソックス「指ピタ」

Asahichoは、これまでの5本指ソックスよりも格段に足指を動かしやすく、またどんな靴にもフィットする5本指ソックス「指ピタ」を、国産靴下メーカーと共同開発!

指ピタは2024年5月24日より、Makuakeにて先行販売します。

Makuake 「5本指ソックス革命!」プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/workwear_rab/

Asahicho 公式ホームページ

http://asahicho.co.jp

「指ピタ」の特長

1. 指先を薄くして履き心地の違和感を大幅軽減

5本指ソックスは足の指をそれぞれ活発に動かすことができるため、歩きやすく、バランスのいい歩行が身につきやすくなる効果があります。

しかし、指を1本ずつ包むために足先の幅が広くなってしまいます。

これにより履き心地に違和感がある、普段履いている靴とフィットしなくなる、といった問題点がありました。

そこで、指の編地だけを薄くして幅が出ないようにしました。

具体的には靴下のボディでは糸を2本束ねて編んでいるのに対し、足指だけは1本で編んでいます。

これにより指部分の横幅を約6mm減らすことに成功し、5本指の気持ちよさと、素足のような自然な着用感を両立しました。

指先を薄くして履き心地の違和感を大幅軽減・指の編地だけを薄くして幅が出ないように仕上げました

2. 摩耗や引き裂きに強いコーデュラ生地を使用

耐久性をあげるため、摩擦や引き裂きに強いことで知られるコーデュラ(R)ナイロンと、吸水性の高い綿を合わせた混紡糸を使用しました。

これによりこだわりの素材で圧倒的な耐久性を実現しました。

摩耗や引き裂きに強いコーデュラ生地を使用

3. 特殊な編み方で履きやすく脱げにくい

指ピタは編み方を工夫することで特殊な効果を生み出しています。

・指部分が通しやすい

靴下が縮んで履きにくくなるのを防ぐため、指先のみ伸縮性の高いポリウレタンの糸を抜いて縫製しています。

これにより、5本指ソックス最大の課題である指部分の履きにくさを軽減しました。

・かかとがずれにくい「Yヒール」

靴下のかかと部分のマチを大きくして立体的にする編み方です。

編み合わせの形状が「Y」になることから「Yヒール」と呼ばれています。

かかと部分のホールド感が高まり、靴下が脱げにくくなる効果があります。

特殊な編み方で履きやすく脱げにくい

4. たるまず、食い込まないクルー丈

クルー丈は3段階テーパード仕様に仕立てられています。

履き口はゴムを少なめに入れて、足首部分までに3段階でゴムを増やして細くしています。

たるんだりしにくく、なおかつ食い込みやうっ血を防ぐための工夫です。

「指ピタ」の概要

品番/品名:10601/指ピタ(ショート丈)

販売開始日:2024年5月24日よりMakuakeにて先行販売開始

素材 :綿50%・ナイロン45%・ポリエステル4%・ポリウレタン1%

サイズ :25〜27cm

カラー :(全2色)c/#7ネイビー・c/#12ブラック

販売店 :Makuakeにて先行販売

品番/品名:10602/指ピタ(クルー丈)

販売開始日:2024年5月24日よりMakuakeにて先行販売開始

素材 :綿50%・ナイロン45%・ポリエステル4%・ポリウレタン1%

サイズ :25〜27cm

カラー :(全2色)c/#7ネイビー・ c/#12ブラック

販売店 :Makuakeにて先行販売

10601/指ピタ(ショート丈)・10602/指ピタ(クルー丈)

