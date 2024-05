【第159話】5月25日 公開

小学館は5月25日、マンガ「からかい上手の高木さん」第159話「写生」をサンデーうぇぶりにて無料公開した。

写生大会のテーマは”思い出の場所”。各々が移動を始める中、取り残されてしまった西片が最後に向かったのは――。

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.