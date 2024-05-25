東海大熊本vs三菱重工長崎 スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](水前寺)
※13:00開始
主審:高木翔
副審:国吉真樹、中村一城
<出場メンバー>
[東海大熊本]
先発
GK 1 吉田嗣人
DF 2 吉見洸亮
DF 5 羽渕柊人
DF 30 川口心太朗
MF 8 尾ノ上禅
MF 16 高田一輝
MF 23 西村伶生
MF 25 鶴岡健太
MF 26 森祥麻
FW 24 中村瑠来
FW 27 樋口巧
控え
GK 21 山菅浩嗣
MF 11 澄川竜太郎
MF 17 桑原累
MF 22 松下敦士
MF 34 櫻井悠仁
MF 7 礒垣光樹
MF 9 有働隼人
監督
川部靖徳
[三菱重工長崎SC]
先発
GK 1 東寛也
DF 3 濱本拓哉
DF 4 岩竹一也
DF 24 高橋大寿
DF 32 金岡奨之
MF 13 栗原茂樹
MF 14 藤川丈
MF 18 奥裕啓
FW 9 城臺映伍
FW 11 田中遥斗
FW 15 井原京佑
控え
GK 25 善家知哉
DF 19 三浦海飛
DF 2 今宮健太
MF 10 安部真一
MF 31 八木夏生
FW 17 西尾浩太郎
FW 7 平野皓巴
監督
根橋和文
※13:00開始
主審:高木翔
副審:国吉真樹、中村一城
<出場メンバー>
[東海大熊本]
先発
GK 1 吉田嗣人
DF 2 吉見洸亮
DF 5 羽渕柊人
DF 30 川口心太朗
MF 8 尾ノ上禅
MF 16 高田一輝
MF 23 西村伶生
MF 25 鶴岡健太
MF 26 森祥麻
FW 24 中村瑠来
FW 27 樋口巧
控え
GK 21 山菅浩嗣
MF 11 澄川竜太郎
MF 17 桑原累
MF 22 松下敦士
MF 34 櫻井悠仁
MF 7 礒垣光樹
MF 9 有働隼人
監督
川部靖徳
[三菱重工長崎SC]
先発
GK 1 東寛也
DF 3 濱本拓哉
DF 4 岩竹一也
DF 24 高橋大寿
DF 32 金岡奨之
MF 13 栗原茂樹
MF 14 藤川丈
MF 18 奥裕啓
FW 9 城臺映伍
FW 11 田中遥斗
FW 15 井原京佑
控え
GK 25 善家知哉
DF 19 三浦海飛
DF 2 今宮健太
MF 10 安部真一
MF 31 八木夏生
FW 17 西尾浩太郎
FW 7 平野皓巴
監督
根橋和文