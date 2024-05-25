奈良vs京都産業大 スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](ロートF)
※13:00開始
主審:堀善仁
副審:柳岡拓磨、柳田翔
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 23 小谷祐喜
DF 49 下川陽太
MF 7 桑島良汰
MF 8 堀内颯人
MF 11 西田恵
MF 25 神垣陸
MF 31 岡田優希
FW 15 パトリック・グスタフソン
控え
GK 1 岡田慎司
DF 4 伊勢渉
DF 6 寺島はるひ
MF 10 山本宗太朗
MF 41 森田凜
MF 43 田村亮介
FW 17 百田真登
監督
フリアン
[京都産業大]
先発
GK 31 徳若碧都
DF 4 小野成夢
DF 5 横窪皇太
DF 6 大串昇平
DF 33 逵村健斗
MF 10 伊藤翼
MF 15 末谷誓梧
MF 22 松浦蒼波
MF 72 皿良立輝
FW 9 菅野翔斗
FW 11 中田樹音
控え
GK 12 中村青
DF 2 楠瀬海
MF 23 山村朔冬
MF 3 田代紘
MF 7 石原央羅
MF 8 城水晃太
FW 36 岩村匠馬
監督
吉川拓也
※13:00開始
主審:堀善仁
副審:柳岡拓磨、柳田翔
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 23 小谷祐喜
DF 49 下川陽太
MF 7 桑島良汰
MF 8 堀内颯人
MF 11 西田恵
MF 25 神垣陸
MF 31 岡田優希
FW 15 パトリック・グスタフソン
控え
GK 1 岡田慎司
DF 4 伊勢渉
DF 6 寺島はるひ
MF 41 森田凜
MF 43 田村亮介
FW 17 百田真登
監督
フリアン
[京都産業大]
先発
GK 31 徳若碧都
DF 4 小野成夢
DF 5 横窪皇太
DF 6 大串昇平
DF 33 逵村健斗
MF 10 伊藤翼
MF 15 末谷誓梧
MF 22 松浦蒼波
MF 72 皿良立輝
FW 9 菅野翔斗
FW 11 中田樹音
控え
GK 12 中村青
DF 2 楠瀬海
MF 23 山村朔冬
MF 3 田代紘
MF 7 石原央羅
MF 8 城水晃太
FW 36 岩村匠馬
監督
吉川拓也