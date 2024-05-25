[5.25 天皇杯1回戦](ロートF)

※13:00開始

主審:堀善仁

副審:柳岡拓磨、柳田翔

<出場メンバー>

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 5 鈴木大誠

DF 22 生駒稀生

DF 23 小谷祐喜

DF 49 下川陽太

MF 7 桑島良汰

MF 8 堀内颯人

MF 11 西田恵

MF 25 神垣陸

MF 31 岡田優希

FW 15 パトリック・グスタフソン

控え

GK 1 岡田慎司

DF 4 伊勢渉

DF 6 寺島はるひ

MF 10 山本宗太朗

MF 41 森田凜

MF 43 田村亮介

FW 17 百田真登

監督

フリアン

[京都産業大]

先発

GK 31 徳若碧都

DF 4 小野成夢

DF 5 横窪皇太

DF 6 大串昇平

DF 33 逵村健斗

MF 10 伊藤翼

MF 15 末谷誓梧

MF 22 松浦蒼波

MF 72 皿良立輝

FW 9 菅野翔斗

FW 11 中田樹音

控え

GK 12 中村青

DF 2 楠瀬海

MF 23 山村朔冬

MF 3 田代紘

MF 7 石原央羅

MF 8 城水晃太

FW 36 岩村匠馬

監督

吉川拓也