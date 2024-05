京都の朝カレーに期待のニューカマー！ スパイス香る本格派にハマる人続出（京都・四条）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は四条駅そばにオープンした、朝から本格的なカレーを楽しめるスパイスカレー店。

SPICE HOLIC(京都・四条)

写真:お店から

2024年4月、四条駅から徒歩5分ほどの場所に、朝8時から本格スパイスカレーが楽しめる「SPICE HOLIC」がオープンしました。厳選したスパイスの香り豊かで奥深い味わいはまさに雷。一口食べた瞬間、深い香りと味わいが稲妻のように広がり、スパイス中毒になりそうなカレーを提供しています。

店長も務めるシェフは、新卒で会員制リゾートホテルに入社し、ホテルのイタリアンレストランから料理の道をスタート。その後、あいがけカレーで有名なスパイスカレー店で修業し、現在に至ります。「お客様に最幸の笑顔を……」を信念として、日々楽しみながらこだわりのカレーを作っています。

キーマカレーは20種類以上のスパイスをブレンド 写真:お店から

日本のスパイスカレーは独自の進化を遂げながら、食文化の一つのジャンルとして確固たる地位を築いてきました。さまざまなスパイスのブレンドや調理法が生み出す独特の味わいは、多くの人々から愛されています。そんなスパイスカレーに、日本の食文化を融合させることで、より深い味わいや新たな食の楽しみを提供できると確信し、京都で新たな風を吹かせようと同店のオープンに至ったそう。



このエリアへの出店を決めたのは、食文化も独自の進化を遂げてきた京都の中心地で、新しい食の文化としてさらなる進化のフェーズへ導きたいとの思いから。

「土地柄が持つ価値を尊重しながら、多様性や独自性を体験する場として、この店を通して新たな価値を提供できればと考えています」(店主)

店内は、組み合わせたレンガや雷を模したデザインが目を引く、独特の空間 写真:お店から、

内装は、信楽のギャラリーを含むカフェ「NOTA-SHOP」や、生活雑貨・工芸品を扱う「中川政七商店」の店舗デザインなどを手がけるインテリアデザインスタジオ「ABOUT」の佛願忠洋氏によるもの。足を踏み入れると、そこは雷モチーフのインテリアと赤レンガが織りなす、まさに異国情緒あふれる空間になっています。



16席のカウンターは長方形の組み合わせが面白く、店内の中心をイナヅマが走り抜けているように見えます。1人でカレーと向きあったり、2人で横並びで座ったり、最大5人までグループで利用できたりと、可変的なスタイルを実現しています。テーブルをはじめ店内に隠れた雷のマークは、カレーを食べた時のおいしい衝撃や、スパイスの強さを表現。異国の土着的な空気感、シズル感・カレーを食べる時の高揚感が伝わってきます。

2種あいがけカレー 写真:お店から

カレーはチリホールのガツンとした辛さとブラックペッパーのキリッとした辛みの絶妙なバランスを楽しめる「チキンカレー」(1,300円)と、20種類以上のスパイスをブレンドした、一口目にガツンとした辛みと爽やかさを感じる奥深い味わいの「キーマカレー」(1,300円)の2種類です。一番人気は2つのスパイスカレーが楽しめる「2種あいがけカレー 」(1,400円)で、途中で2つのカレーを混ぜて食べると“味変”も楽しめます。

トッピングには、香ばしく焼き上げたジューシーな「スパホリ特製チキン」(300円)や「京都産パクチー」(200円)、「うまだし煮卵」(150円)、「とろ〜りチーズ」(150円)があります。

KYOTO SPICE HOLIC ホワイトエール 写真:お店から

ドリンクメニューでは「SPICE HOLIC」のカレー専用に作られた京都生まれのクラフトビール「KYOTO SPICE HOLIC ホワイトエール」(小850円/大1,200円)がおすすめ。

ホップ由来の草木の香りと特殊酵母のフルーティな香りが印象的で、爽快な飲み口を堪能できます。

ミルクブリュー 写真:お店から

「コーヒー」(アイス380円/ホット380円)は京都・四条にある「Okaffe kyoto(オカフェ キョウト)」で親しまれてきた深煎りでコクのある「ダンディブレンド」を使用。辛いカレーをまろやかにしてくれる「ミルクブリュー」(500円)も人気です。

現在は8〜10時と11時半〜15時で営業中。

周りにホテルなどの宿泊施設が多いので、今後は朝食にも力を入れていきたいと考えているそう。また、「スパイス」をコンセプトにした夜の営業も予定しているとのことで、そちらも楽しみですね。

朝から本格的なカレーでエネルギーチャージができる貴重なお店。カレー好きの方からはもちろん、京都の新たな朝食として早くも注目を集めています。

食べログレビュアーのコメント

あいがけカレー スパホリ特製チキン 出典:よっちゃんのパパさん

『案内していただいたカウンター席に座り「あいがけカレー」(1,400円)に「スパホリ特製チキン」(300円)を付けて注文。



白い大きなお皿にキーマカレーとチキンカレー、そしてたっぷりとスパホリ特製チキンが盛り付けられ、別皿でピクルスが付いてきます。



「キーマカレー」は、鶏肉のミンチがたっぷりと使われておりあっさりとしていますが辛味は強めでコリコリとした細かくされた軟骨が混ぜられています。



「チキンカレー」

煮込まれた大きなチキンがひとつ入っており辛味はそれほど強くありませんがトマトとヨーグルトの酸味が効かされおり濃厚ですがさっぱりといただけます。



「スパホリ特製チキン」

鶏もも肉をオープンで焼き上げられており香ばしさとジューシーさがありスパイスカレーとの相性も良く量もたっぷりで食べ応えがあります。



「ピクルス」

使われている野菜の種類も多く甘みと酸味が効いて口の中がリフレッシュできました。



スパイスカレーとしては辛さが強い部類になり、辛い物が好きな私には心地よい辛さで美味しくいただけました』(よっちゃんのパパさん)

あいがけカレー 出典:itomiyoさん

『店内に入ると、スタイリッシュな空間が広がり、女性一人でも入りやすいカウンター席が設けられています。さっそく注文したのは、名物の「あいがけカレー」!



そして、待望のカレーが到着。一口食べると、ガツンとくるスパイスの辛さが口いっぱいに広がります。しかし、その辛さは単なる刺激ではなく、奥深い旨味がしっかりと感じられる絶妙なバランス。



さらに、トッピングのチキンがこれまた絶品!柔らかくジューシーな鶏肉は、スパイスカレーとの相性抜群です。



辛さに負けそうになった時は、とろとろの卵を絡めてマイルドに味変。これがまた、絶妙なアクセントとなり、最後まで飽きることなく食べ進めることができます!



まさに、至福のカレー体験!!



しかも朝ごはんにもおすすめ!

一口食べれば、すぐに虜になる「スパイスホリック」のスパイスカレー。私はすっかりハマってしまい、今では会社に行く前の朝ごはんとして、8時からゆっくりと味わうのが日課になっています。



店長さんもかっこよく、スタッフさんも親切で丁寧な接客をしてくれるので、居心地も抜群です』(itomiyoさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆SPICE HOLIC住所 : 京都府京都市下京区骨屋町323 高辻三原ビル 1FTEL : 075-744-6062

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

