AB6IX¡¢ÆüËÜ3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTRAP / GRAB ME -Japanese ver․-¡×¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¯É½

韓国の4人組ボーイズグループAB6IXが、7月3日(水)に発売する日本3rdミニアルバム「TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-」のオフラインイベントに関する施策の内容を発表した。6月10日(月)はHMV&BOOKS、6月11日(火)はタワーレコード、6月12日(水)はVICTOR ONLINE STORE・AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB「ABNEW」の施策がそれぞれ行われる。

また、オフライン施策に合わせ、6月8日(土)0時には「GRAB ME -Japanese ver.-」ミュージックビデオ予告映像、6月9日(日)0時には「GRAB ME -Japanese ver.-」のミュージックビデオがYouTubeのAB6IX JAPAN OFFICIALチャンネルにて公開される予定だ。

■オフラインイベント詳細

【HMV&BOOKS施策内容】

場所:HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース



開催日時(集合時間)

2024年6月10日(月)4部制

集合時間:第一部16:50〜 / 第二部17:30〜 / 第三部18:15〜 / 第四部19:15〜

集合場所:6Fイベントスペース

開始時間:第一部17:00〜 / 第二部17:40〜 / 第三部18:30〜 / 第四部19:30〜

※当日の進行により、遅れる場合がございます。

※日程が変更になる可能性がございます。変更になる場合は、ご案内いたします。

※天候によりイベントが中止、及び変更になる場合がございます。予めご了承ください。



<イベント内容>

第一部:メンバーソロ握手会(WOONG / DAE HWI)【先着】

第二部:メンバーソロ握手会(DONG HYUN / WOO JIN)【先着】

第三部:全員ショット撮影会【抽選】

第四部:全員ショット撮影会【抽選】



対象店舗:HMV&BOOKS SHIBUYAのみとさせていただきます。



<参加方法>

6月10日(月)12:00〜HMV&BOOKS SHIBUYAにて対象商品をご予約いただいたお客様に「全員ショット撮影会参加抽選券」もしくは「メンバーソロ握手会参加券」をさしあげます。



<対象商品>

JAPAN 3rd MINI ALBUM「TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-」初回限定盤、通常盤



〇第一部・第二部:メンバーソロ握手会

初回限定盤もしくは通常盤をご予約頂いた方に先着で握手券を1枚お渡しします。

握手券1枚でメンバー別ソロ握手会にご参加いただけます。(メンバーは選べません)



〇第三部・第四部:全員ショット撮影会

初回限定盤と通常盤を同時にご予約頂いた方に抽選券を1枚お渡しします。抽選券1枚で1回の抽選会にご参加→当選したら全員ショット撮影会にご参加頂けます。ご当選者にはその場で全員ショット撮影会参加券を差し上げます。(第三部or第四部かは選べません)



【タワーレコード施策内容】

場所:タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース



開催日時(集合時間)

2024年6月11日(火)3部制

集合時間:第一部16:30〜 / 第二部17:20〜 / 第三部18:10〜

集合場所:5Fイベントスペース

開始時間:第一部17:00〜 / 第二部17:50〜 / 第三部18:40〜

※当日の進行により、遅れる場合がございます。

※日程が変更になる可能性がございます。変更になる場合は、ご案内いたします。

※天候によりイベントが中止、及び変更になる場合がございます。予めご了承ください。



<イベント内容>

第一部:未公開ソロ・ポストカードお渡し会(WOONG / DAE HWI)【先着】

第二部:未公開ソロ・ポストカードお渡し会(DONG HYUN / WOO JIN)【先着】

第三部:ユニット写真撮影会(WOONG・DAE HWI)および(DONG HYUN / WOO JIN)【抽選】



対象店舗:タワーレコード渋谷店



予約受付開始日時:2024年6月3日(月)開店時(AM11時)より



参加方法:2024年6月3日(月)開店時(AM11時)よりタワーレコード渋谷店にて対象商品をご予約いただいたお客様に、先着で「未公開ソロ・ポストカードお渡し会参加券」もしくは、「ユニット写真撮影会参加抽選券」をさしあげます。



<対象商品>

JAPAN 3rd MINI ALBUM「TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-」初回限定盤、通常盤



〇第一部・第二部:未公開ソロ・ポストカードお渡し会

・初回限定盤もしくは通常盤をご予約頂いた方に先着で「未公開ソロ・ポストカードお渡し会参加券」を1枚お渡しします。お渡し会参加券1枚で「未公開ソロ・ポストカードお渡し会」にご参加いただけます。(第一部 or 第二部、および各部ともにメンバーは選べません)



〇第三部:ユニット写真撮影会

・初回限定盤を2枚同時にご予約頂いた方に抽選券を1枚お渡しします。抽選券1枚で1回の抽選会にご参加→当選したらユニット写真撮影会にご参加頂けます。ご当選者にはその場で「ユニット写真撮影会参加券」を差し上げます。(ユニットは選べません)

※CD予約購入の際はCDをご予約されるご本人だけでお並び頂きますようお願い致します。(未就学のお子様は一緒にお並び頂けます。)

※「未公開ソロ・ポストカードお渡し会参加券」「ユニット写真撮影会参加抽選券」「ユニット写真撮影会参加券」は準備数に限りがございます。無くなりしだい終了となりますので予めご了承ください。

※抽選会は抽選機を使用して行います。

※混雑状況によってご購入制限を設ける可能性がございます。あらかじめ、ご了承下さい。



【VICTOR ONLINE STORE施策内容】

開催概要:ミニトーク+団体私物サイン会 各部50名様(抽選)

会場:東京都内某所

日時:2024年6月12日(水)12:00〜 / 13:00〜

※各イベント時間が多少前後する場合がございます。

※団体私物サイン会は、メンバー全員が、ご当選者の私物にサインをさせていただきます。お持ち込みいただく私物については、下記注意事項をご参照ください。



<対象商品>

JAPAN 3rd Mini Album「TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-」初回限定盤、通常盤

※初回限定盤+通常盤の2枚セット商品がイベント対象となります。

※【イベント参加抽選権付】の記載のある、ご希望の各イベント専用カートからのご購入をお願いいたします。



〇ご購入・ご応募方法

対象販売期間中にイベント専用カートからご購入いただいた方の中から、抽選でイベント各回にご招待いたします。イベント専用カートからご購入いただくとその日時のイベントに自動で抽選対象となり、別途応募の手続きは必要ありません。

※決済方法は、クレジットカード、コンビニ決済、PayPay、携帯電話会社が提供する決済サービスとなります。

※コンビニへの代金のお支払い期限はお申込み日から3日以内となります。お支払い期限までに入金がなかった場合は、注文がキャンセルとなりますので予めご了承ください。



〇購入特典

VICTOR ONLINE STOREオリジナル特典:ブロマイド(全5種ランダム1枚)

※特典数には限りがございます。ご予約購入期間中においても準備数に達した場合は、特典終了となりますので予めご了承ください。

※詳細情報は下記販売サイトよりご確認お願いいたします。



【AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB“ABNEW”施策内容】

・個別サイン会 各メンバー30名様(抽選)

・ツーショット撮影会 各メンバー50名様(抽選)

会場:東京都内某所

日時:2024年6月12日(水)14:15〜



〇AB6IX JAPAN FANCLUB“ABNEW”限定特典

【全員特典】

メンバー別・トレカ(全12種ランダム1種)

※特典はなくなり次第終了となります。



【抽選特典】

個別サイン会 各メンバー30名様(抽選)

ツーショット撮影会 各メンバー50名様(抽選)



<対象商品>

JAPAN 3rd Mini Album「TRAP / GRAB ME -Japanese ver.-」初回限定盤、通常盤、FC盤



※詳細は公式サイトよりご確認ください。



