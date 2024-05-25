AB6IX¡¢ÆüËÜ3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTRAP / GRAB ME -Japanese ver․-¡×¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¯É½
6·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏHMV¡õBOOKS¡¢6·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¢6·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏVICTOR ONLINE STORE¡¦AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB¡ÖABNEW¡×¤Î»Üºö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
¡ÚHMV¡õBOOKS»ÜºöÆâÍÆ¡Û
¾ì½ê¡§HMV¡õBOOKS SHIBUYA 6F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
³«ºÅÆü»þ¡Ê½¸¹ç»þ´Ö¡Ë
2024Ç¯6·î10Æü¡Ê·î¡Ë4ÉôÀ©
½¸¹ç»þ´Ö¡§Âè°ìÉô16:50¡Á / ÂèÆóÉô17:30¡Á / Âè»°Éô18:15¡Á / Âè»ÍÉô19:15¡Á
½¸¹ç¾ì½ê¡§6F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
³«»Ï»þ´Ö¡§Âè°ìÉô17:00¡Á / ÂèÆóÉô17:40¡Á / Âè»°Éô18:30¡Á / Âè»ÍÉô19:30¡Á
¢¨ÅöÆü¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüÄø¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·¸õ¤Ë¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¡¢µÚ¤ÓÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ä
Âè°ìÉô¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í°®¼ê²ñ¡ÊWOONG / DAE HWI¡Ë¡ÚÀèÃå¡Û
ÂèÆóÉô¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í°®¼ê²ñ¡ÊDONG HYUN / WOO JIN¡Ë¡ÚÀèÃå¡Û
Âè»°Éô¡§Á´°÷¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¡ÚÃêÁª¡Û
Âè»ÍÉô¡§Á´°÷¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¡ÚÃêÁª¡Û
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§HMV¡õBOOKS SHIBUYA¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
6·î10Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡ÁHMV¡õBOOKS SHIBUYA¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÖÁ´°÷¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ»²²ÃÃêÁª·ô¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í°®¼ê²ñ»²²Ã·ô¡×¤ò¤µ¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
JAPAN 3rd MINI ALBUM¡ÖTRAP / GRAB ME -Japanese ver.-¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×
¡»Âè°ìÉô¡¦ÂèÆóÉô¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í°®¼ê²ñ
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤â¤·¤¯¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤ò¤´Í½ÌóÄº¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç°®¼ê·ô¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
°®¼ê·ô1Ëç¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥½¥í°®¼ê²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡»Âè»°Éô¡¦Âè»ÍÉô¡§Á´°÷¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤òÆ±»þ¤Ë¤´Í½ÌóÄº¤¤¤¿Êý¤ËÃêÁª·ô¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÃêÁª·ô1Ëç¤Ç1²ó¤ÎÃêÁª²ñ¤Ë¤´»²²Ã¢ªÅöÁª¤·¤¿¤éÁ´°÷¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤Ë¤´»²²ÃÄº¤±¤Þ¤¹¡£¤´ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÁ´°÷¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ»²²Ã·ô¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè»°ÉôorÂè»ÍÉô¤«¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡Ú¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É»ÜºöÆâÍÆ¡Û
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
³«ºÅÆü»þ¡Ê½¸¹ç»þ´Ö¡Ë
2024Ç¯6·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë3ÉôÀ©
½¸¹ç»þ´Ö¡§Âè°ìÉô16:30¡Á / ÂèÆóÉô17:20¡Á / Âè»°Éô18:10¡Á
½¸¹ç¾ì½ê¡§5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
³«»Ï»þ´Ö¡§Âè°ìÉô17:00¡Á / ÂèÆóÉô17:50¡Á / Âè»°Éô18:40¡Á
¢¨ÅöÆü¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüÄø¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·¸õ¤Ë¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¡¢µÚ¤ÓÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ä
Âè°ìÉô¡§Ì¤¸ø³«¥½¥í¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡ÊWOONG / DAE HWI¡Ë¡ÚÀèÃå¡Û
ÂèÆóÉô¡§Ì¤¸ø³«¥½¥í¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡ÊDONG HYUN / WOO JIN¡Ë¡ÚÀèÃå¡Û
Âè»°Éô¡§¥æ¥Ë¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡ÊWOONG¡¦DAE HWI¡Ë¤ª¤è¤Ó¡ÊDONG HYUN / WOO JIN¡Ë¡ÚÃêÁª¡Û
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹
Í½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÆü»þ¡§2024Ç¯6·î3Æü¡Ê·î¡Ë³«Å¹»þ¡ÊAM11»þ¡Ë¤è¤ê
»²²ÃÊýË¡¡§2024Ç¯6·î3Æü¡Ê·î¡Ë³«Å¹»þ¡ÊAM11»þ¡Ë¤è¤ê¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¡ÖÌ¤¸ø³«¥½¥í¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ»²²Ã·ô¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ»²²ÃÃêÁª·ô¡×¤ò¤µ¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
JAPAN 3rd MINI ALBUM¡ÖTRAP / GRAB ME -Japanese ver.-¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×
¡»Âè°ìÉô¡¦ÂèÆóÉô¡§Ì¤¸ø³«¥½¥í¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¤â¤·¤¯¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤ò¤´Í½ÌóÄº¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¡ÖÌ¤¸ø³«¥½¥í¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ»²²Ã·ô¡×¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÅÏ¤·²ñ»²²Ã·ô1Ëç¤Ç¡ÖÌ¤¸ø³«¥½¥í¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè°ìÉô or ÂèÆóÉô¡¢¤ª¤è¤Ó³ÆÉô¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡»Âè»°Éô¡§¥æ¥Ë¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ò2ËçÆ±»þ¤Ë¤´Í½ÌóÄº¤¤¤¿Êý¤ËÃêÁª·ô¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÃêÁª·ô1Ëç¤Ç1²ó¤ÎÃêÁª²ñ¤Ë¤´»²²Ã¢ªÅöÁª¤·¤¿¤é¥æ¥Ë¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Ë¤´»²²ÃÄº¤±¤Þ¤¹¡£¤´ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ»²²Ã·ô¡×¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨CDÍ½Ìó¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏCD¤ò¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤ë¤´ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤ªÊÂ¤ÓÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌ¤½¢³Ø¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï°ì½ï¤Ë¤ªÊÂ¤ÓÄº¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨¡ÖÌ¤¸ø³«¥½¥í¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ»²²Ã·ô¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ»²²ÃÃêÁª·ô¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ»²²Ã·ô¡×¤Ï½àÈ÷¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤·¤À¤¤½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÃêÁª²ñ¤ÏÃêÁªµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤´¹ØÆþÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¡¢¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡ÚVICTOR ONLINE STORE»ÜºöÆâÍÆ¡Û
³«ºÅ³µÍ×¡§¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡ÜÃÄÂÎ»äÊª¥µ¥¤¥ó²ñ ³ÆÉô50Ì¾ÍÍ¡ÊÃêÁª¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÆâË¿½ê
Æü»þ¡§2024Ç¯6·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡12:00¡Á / ¢13:00¡Á
¢¨³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È»þ´Ö¤¬Â¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÄÂÎ»äÊª¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡¢¤´ÅöÁª¼Ô¤Î»äÊª¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯»äÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
JAPAN 3rd Mini Album¡ÖTRAP / GRAB ME -Japanese ver.-¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÜÄÌ¾ïÈ×¤Î2Ëç¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÃêÁª¸¢ÉÕ¡Û¤ÎµºÜ¤Î¤¢¤ë¡¢¤´´õË¾¤Î³Æ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤«¤é¤Î¤´¹ØÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¤´¹ØÆþ¡¦¤´±þÊçÊýË¡
ÂÐ¾ÝÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³Æ²ó¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤½¤ÎÆü»þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¼«Æ°¤ÇÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÌÅÓ±þÊç¤Î¼êÂ³¤¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨·èºÑÊýË¡¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¡¢PayPay¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¤ÎÂå¶â¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤´ü¸Â¤Ï¤ª¿½¹þ¤ßÆü¤«¤é3Æü°ÊÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»ÙÊ§¤¤´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÆþ¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»¹ØÆþÆÃÅµ
VICTOR ONLINE STORE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´5¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¹ØÆþ´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï²¼µÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚAB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB¡ÈABNEW¡É»ÜºöÆâÍÆ¡Û
¡¦¸ÄÊÌ¥µ¥¤¥ó²ñ ³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼30Ì¾ÍÍ¡ÊÃêÁª¡Ë
¡¦¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ ³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼50Ì¾ÍÍ¡ÊÃêÁª¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÆâË¿½ê
Æü»þ¡§2024Ç¯6·î12Æü¡Ê¿å¡Ë14:15¡Á
¡»AB6IX JAPAN FANCLUB¡ÈABNEW¡É¸ÂÄêÆÃÅµ
¡ÚÁ´°÷ÆÃÅµ¡Û
¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¡¦¥È¥ì¥«¡ÊÁ´12¼ï¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃêÁªÆÃÅµ¡Û
¸ÄÊÌ¥µ¥¤¥ó²ñ ³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼30Ì¾ÍÍ¡ÊÃêÁª¡Ë
¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ ³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼50Ì¾ÍÍ¡ÊÃêÁª¡Ë
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
JAPAN 3rd Mini Album¡ÖTRAP / GRAB ME -Japanese ver.-¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡¢FCÈ×
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
AB6IX ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È