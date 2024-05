今年のアカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した『関心領域』(5月24日公開)。主人公は、アウシュビッツ強制収容所の所長ルドルフ・ヘスだ。収容所と壁を隔てたプール付き邸宅で、豊かな暮らしを満喫するヘス一家。「壁を向こう」からは音が聞こえてくるだけだ。

被爆者を映さなかった『オッペンハイマー』との比較から、現在のパレスチナ情勢への態度まで。アウシュビッツ訪問やホロコースト生存者への取材経験もある評論家の荻上チキ氏が読み解く、本作が観客に対峙させるものとは…。

家族仲は良好、暮らしぶりも豊かなヘス一家

ルドルフ・ヘス一家は、大きな壁のそびえる屋敷で暮らしている。父の誕生日を祝い、友人の訪問を喜び、庭の手入れを楽しみ、子どもの成長を見守る。総じて家族仲は良く、暮らしぶりは豊かでもある。

ゆったりとしたホームドラマのようではあるが、和やかな心地で見守る者はほとんどいないだろう。何せこの屋敷は、アウシュビッツ強制収容所に隣接しており、「壁の向こう」で何が起きているかを、現代の観客たちは知っているためだ。



へス邸の庭。ヘスの妻ヘートヴィヒは理想の庭づくりに夢中になっている ©Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.

そもそも、ヘス一家らが豊かな暮らしを享受できるのは何故か。彼らの住環境や生活用品などは、ユダヤ人、ポーランド人、ほか様々な立場の囚人などからの搾取の上にある。本作にはそうした歪さの片鱗をちりばめつつ、それでもヘス一家が、社会的に模範的な存在として扱われていたことを丁寧に描く。

「壁の向こう」で起きていることを伝え続ける「音」

『関心領域』では終始、「壁の向こう」で起きていることを映さぬよう抑制している。その代わり、映像に被せられる音声が、不穏さを徹底して伝え続ける。

誰かの怒声。誰かの慟哭。何かの作業音。響く銃声。何かを燃やし続ける音。光景は壁や薮などによって視界を遮断することが出来たとしても、音や声は壁を超え、生活空間に滲みでてくる。

蛮行の片鱗に触れた時、ヘス一家の反応は一様ではない。目を背け、さらに耳をも塞ぎ続けるのか、それとも――。

ここまで触れてきたように、本作は「音」が重要な仕掛けとして活用されている。これから観る人はぜひ、より音響の良い環境で観て欲しい。それでこそ、現代を生きる観客という特権性を咀嚼することができるからだ。

『関心領域』は、社会と響きあう作品である。歴史上、何が起きているかという知識があるほど、その不穏さが拡大する仕掛けになっている。一方で、ヘス一家を突き放すような、遠方からのショットの連続は、一旦は観客を「観察的な立場」に置くことを助け、危険な没入を防ごうともする。「予期せぬ共感」を制御しようという試みが、演出の各所に読み取れる。

鑑賞後、「壁の向こうで何があったのか」と関心を抱き、適切な歴史情報を求める観客も少なくないだろう。本作は、ヘス一家の「関心領域」の狭さを描きつつ、観客それぞれの「これまでの関心領域」の有様を問う。さらに鑑賞後も、各自の関心領域を拡張するように働きかけもする。打ち立てられたテーマとメッセージは、一貫している。

日本ならではの『オッペンハイマー』との解像度差

さて、「映っていないこと」を明記しつつ、音響効果を最大限生かした作品に、『オッペンハイマー』がある。

『オッペンハイマー』もまた、壮大な音響劇であった。ほとんどの時間に背景曲が流れ続ける中で、ある重要シーンにこそ無音となり、爆風が鳴り、耳鳴りが続く。光の後に、爆風が来るように。爆発の後に、放射線の影響が出るように。オッペンハイマーは徐々に、遅効的に、苦悩に蝕まれていく。

『オッペンハイマー』は、被爆者の存在を「映さなかった」が、「描かなかった」わけではなかった。作中、オッペンハイマーが被爆者の姿を、映像越しに見るというシーンがある。原爆投下成功の歓喜シーンとは全く逆で、凄惨な映像に目を背けんばかりの研究者たちの表情が映し出される。

ナチス打倒のため原爆開発に協力したにもかかわらず、政治的思惑によって日本に投下されることとなったこと。その後世界が、さらなる核開発を重ねていったこと。アメリカもまた、マッカーシズムと呼ばれる、反共産主義を掲げた政治闘争の時代に突入したこと。『オッペンハイマー』は、「戦勝国アメリカ」が抱える矛盾を濃縮しており、その中には被爆者の存在も間違いなく含まれていた。

『オッペンハイマー』の中に「何が映っていないか」についての読み解きについて、日本の観客は、概ね高い解像度を持っていると思われる。子どもの頃から、平和学習や8月ジャーナリズムなどを通じ、被爆者の声を少なからず聞き続けてきた。だからこそ、「映っていない」広島や長崎の様子を、私たちは補完的に重ねることができる。

他方で、同じような度合いで、『関心領域』を読み解くことができるだろうか。例えば筆者も、アウシュビッツ=ビルケナウ強制収容所やザクセンハウゼン強制収容所に訪れ、ホロコースト生存者の方にインタビューをし、ホロコースト研究者の方々の話を聞いてきたものの、映画の中には多くの解釈不能な表象があり、自分の関心領域のあまりの狭さを痛感した。この痛感こそ、映画の効能の一つであった。

様々な反応を呼んだアカデミー賞での「反虐殺」スピーチ

さて、本作は、「ウクライナの非ナチ化」を掲げたプーチン政権が本格侵攻を続け、ホロコースト被害者という語りをシオニズムに活用するイスラエルがパレスチナの民族浄化を進める最中に公開された。

3月10日に行われた米アカデミー賞の授賞式にて、『関心領域』は、イギリス作品としては初めての国際長編映画賞を受けた。受賞スピーチにおいてジョナサン・グレイザー監督は、次のように語る。

〈 私たちは現在を反映して、現状と向き合うために、本作においてすべての判断を下してきました。過去の過ちではなく、現在を直視するためです。 この映画は人間性の喪失が招き出す、最悪の事態を描いています。それは私たちの過去や現在を形作ってきました。私たちは今、ユダヤ人の歴史やホロコーストの概念が乗っ取られて、無実の人々を苦しめる争いに用いられていることに、強く抗議します。 10月7日のイスラエルへの攻撃も、現在のガザ侵攻も、すべてこの人間性の喪失による犠牲です。それにどう立ち向かうべきなのか。 (Xの「『関心領域』公式アカウント」より)〉

ジョナサン・グレイザーのスピーチに対しては、多くの反響があった。会場での拍手に止まらず、共感を表明する記事も多く書かれた。他方で氏のスピーチが「反ユダヤ的」であるとして、抗議の署名を寄せるハリウッド関係者も多く現れた。

アカデミー賞の舞台では、数々の俳優や映画関係者らが、政治的スピーチを行ってきた。影響力のある著名人が時流に応答することで、人々を鼓舞してきた。だが、パレスチナでの民族浄化を行うイスラエルを非難することについては、消極的な姿勢が目立っている。

もちろん、ナチスドイツが行ったホロコーストから普遍的な教訓を見出そうとする行為は、その蛮行の相対化から距離を置かれなくてはならない。だが、氏のスピーチは、「反ユダヤ」ではなく「反差別」であり、「反イスラエル」ではなく「反虐殺」であるというスタンスが明確であり、トーンも的確かつ穏当であった。

今起きている事象から目を背ける人の関心領域は…

ガザは「天井のない監獄」とも呼ばれているように、物理的な壁で覆われている。ヨルダン川西岸地区への入植は、イスラエルの一部の人々を「豊か」にしている。

現代世界の攻撃性から目を背ける場合、あるいはヘス一家の素行を人ごとで済ませる場合、その人の関心領域は、あくまでスクリーンの手前で止まってしまうといえる。

人間性を制限し、放棄する姿を冷たく突き放して映し出した『関心領域』。映画に対しては観察者で居られたとしても、現代の事象においてまで、無辜の傍観者ではいられない。どこまで、何を読み取るのか。強く問う力作だ。

(荻上 チキ/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)