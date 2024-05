様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、映画『ピーター・パン』の世界観がぎゅっとつまった上品なデザインのジュエリーが登場!

セットで使っても素敵な、ネックレスとイヤリングの2種類がラインナップされています。

ケイウノ ディズニー『ピーター・パン』Pixie Dust

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのジュエリー。

コンセプトは“妖精の粉を胸元にまとえば、今にも空へ飛んでゆけそう。”

ネックレスとイヤリングの2種類がラインナップし、それぞれ妖精の粉「ピクシーダスト」がモチーフになっています。

どちらもイエローゴールドで大人っぽく身につけることができます!

Pixie Dust -Necklace-ティンカー・ベル/ネックレス

価格:39,600円(税込)

素材:K18イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(小豆:幅約0.8mm アジャスター環つき)

ダイヤモンド:0.014ct

星パーツ部分(大):タテ約8.4mm(丸環含む) ヨコ約6.3mm 厚み約1.2mm

星パーツ部分(中):タテ約7.35mm(丸環含む)ヨコ約5.95mm 厚み約1.1mm

星パーツ部分(小):タテ約4.95mm(丸環含む) ヨコ約3.55mm 厚み約1mm

「ティンカー・ベル」デザインのネックレス。

妖精の粉と輝く星、いくつものきらめくモチーフに心がときめきます☆

中央の星にはダイヤモンドを1ピース留めており、光を受けて繊細に輝きます。

一つひとつのモチーフが縦長で大人っぽい印象に◎

異なる大きさの星がランダムに配置されているのもポイントです。

Pixie Dust -Earrings-ティンカー・ベル/イヤリング

価格:40,700円(税込)

※ふたつのモチーフで1セット(両耳分)です。

素材:K18イエローゴールド

【イヤリング(星)】モチーフ寸法:タテ約10.2mm ヨコ約9.3mm 厚み1.3mm、全長:約34.3mm

【イヤリング(ティンカー・ベル)】モチーフ寸法:タテ約10.6mm ヨコ約6.4mm 厚み約0.75mm、全長:約29.3mm

【イヤリング金具部分】タテ約12mm ヨコ約2.1mm 厚み(奥行)約7.35mm、シリコンパーツ:直径約5.2mm

「ティンカー・ベル」デザインのイヤリング。

耳元にきらめくのは、ネバーランドへと導く“右から2番目に輝く星”と、「ティンカー・ベル」。

左右異なるモチーフ&アシンメトリーなデザインがスタイリッシュな雰囲気!

ふたつのモチーフがネバーランドへと飛び立つ夢のようなシーンを連想させます。

それから動くたびにチャームが揺れ、繊細にきらめきます。

シンプルで上品なデザインなので、どのようなコーディネートとも相性が良く、様々なシーンで重宝しそう◎

映画『ピーター・パン』の世界観がぎゅっとつまった上品なデザインのジュエリーはプレゼントにもぴったり。

「ケイウノ」から発売中の、Pixie Dustシリーズのネックレス、イヤリングの紹介でした☆

