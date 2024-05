藤子・F・不二雄原作のNetflixシリーズ『T・Pぼん(タイムパトロールぼん)』のぼんとリームがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)にラインナップ入りした。『T・Pぼん』(タイムパトロールぼん)は藤子・F・不二雄のSF漫画が初のシリーズアニメとなった、Netflixで世界独占配信中のアニメ作品。なにもかもが平凡な中学生の並平凡(なみひら ぼん)はひょんなことから新隊員としてタイムパトロールに加わることになる。先輩隊員のリームとともに歴史をさかのぼりながら、不幸な死に方をした人を救うという任務を遂行していく。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。(C)Fujiko-Pro (C)Netflix 2024BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK ぼん 100% & 400%Netflixシリーズ『T・Pぼん』の主人公ぼんがベアブリックになって登場。(C)Fujiko-Pro (C)Netflix 2024BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK リーム 100% & 400%Netflixシリーズ『T・Pぼん』のヒロインのリームがベアブリックになって登場。メディコム・トイでは『T・Pぼん』以外にも様々な作品やキャラクター、企業やアーティストとコラボしたベアブリックを展開している。ここではその新製品情報をお届けしよう。(C) 円谷プロBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 電光超人グリッドマン 400%1993年の特撮TV番組『電光超人グリッドマン』の主役ヒーローをベアブリック化。(C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADKBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.※超合金はバンダイの登録商標です。超合金 BE@RBRICK クレヨンしんちゃんアニメ『クレヨンしんちゃん』の主人公・野原しんのすけが超合金ベアブリックになった。全身金属製(一部内部間接パーツを除く)。全高約14.5センチ。(C) Disney/PixarBE@RBRICK JOY 400%BE@RBRICK SADNESS 400%ディズニー&ピクサーの映画『インサイド・ヘッド』からヨロコビ(JOY)とカナシミ(SADNESS)がベアブリックになって登場。セット売りではないのでご注意を。BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (s24)BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK BATMAN (TDKR BLUE Ver.) 100% & 400%DCの名作コミック『バットマン:ダークナイト・リターンズ』のバットマンをベアブリックで再現。スーツのマスクや手袋などの色を青で表現したタイプだ。TM and (C) 2024 Sesame WorkshopBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK ELMO CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)教育番組『セサミストリート』のエルモがメッキ仕様のベアブリックになって登場。(C) FUJIYABE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK POTR ペコちゃん 100% & 400%不二家のペコちゃんと、吉田カバンのブランドPOTR(ピー・オー・ティー・アール)のコラボベアブリック。100%2体と400%1体の3体セットで、100%はPOTRブランドロゴ入りオーバーオール姿と、カバンをイメージしたスーツを着た状態。400%は布製スーツを着た状態になっている。※「吉田カバン」の「吉」は「土」の下に「口」の字が正しい表記。(C) FUJIYABE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK POTR ペコちゃん 1000%こちらも不二家のペコちゃんとPOTRのコラボベアブリック。布製スーツを着た状態だ。(C) 2024 Sex Pistols Residuals.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK Sex Pistols ”NEVER MIND THE BOLLOCKS” Chrome Ver. 1000%伝説的ロックバンドであるセックス・ピストルズの名曲『NEVER MIND THE BOLLOCKS(勝手にしやがれ!!)」をモチーフにしたベアブリック。メッキ仕様。(C)NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved. 1993/2024BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK BABY MILO(R) CAMO SHARK 100% & 400%ファンションブランドA BATHING APE(R)〔ア・ベイシング・エイプ(R)〕とコラボレーションしたベアブリック。カモフラージュ柄シャークデザインの口の所から、マイロがひょこっと顔を覗かせている。GREEN、PINK、BLUEの3色展開。※本商品はNASA(アメリカ航空宇宙局)の正式許諾を受け製作されております。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK MOON FOOTPRINTS 100% & 400%アポロ11号月面着陸55周年記念、有名な月面第一歩のNASA画像を使用したベアブリック。今回、あなたのお気に入りのベアブリックはあっただろうか? それぞれ販売店舗・条件が異なっており、事前受注を受け付けるものもあるので、購入希望の方はよくご確認を。※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。