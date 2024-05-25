藤子・F・不二雄『T・Pぼん』のぼんとリームがベアブリックに！
藤子・F・不二雄原作のNetflixシリーズ『T・Pぼん（タイムパトロールぼん）』のぼんとリームがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）にラインナップ入りした。
『T・Pぼん』（タイムパトロールぼん）は藤子・F・不二雄のSF漫画が初のシリーズアニメとなった、Netflixで世界独占配信中のアニメ作品。
なにもかもが平凡な中学生の並平凡（なみひら ぼん）はひょんなことから新隊員としてタイムパトロールに加わることになる。先輩隊員のリームとともに歴史をさかのぼりながら、不幸な死に方をした人を救うという任務を遂行していく。
なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である（超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く）。
(C)Fujiko-Pro (C)Netflix 2024
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK ぼん 100% & 400%
Netflixシリーズ『T・Pぼん』の主人公ぼんがベアブリックになって登場。
(C)Fujiko-Pro (C)Netflix 2024
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK リーム 100% & 400%
Netflixシリーズ『T・Pぼん』のヒロインのリームがベアブリックになって登場。
メディコム・トイでは『T・Pぼん』以外にも様々な作品やキャラクター、企業やアーティストとコラボしたベアブリックを展開している。ここではその新製品情報をお届けしよう。
(C) 円谷プロ
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK 電光超人グリッドマン 400%
1993年の特撮TV番組『電光超人グリッドマン』の主役ヒーローをベアブリック化。
(C) 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
※超合金はバンダイの登録商標です。
超合金 BE@RBRICK クレヨンしんちゃん
アニメ『クレヨンしんちゃん』の主人公・野原しんのすけが超合金ベアブリックになった。全身金属製（一部内部間接パーツを除く）。全高約14.5センチ。
(C) Disney/Pixar
BE@RBRICK JOY 400%
BE@RBRICK SADNESS 400%
ディズニー＆ピクサーの映画『インサイド・ヘッド』からヨロコビ（JOY）とカナシミ（SADNESS）がベアブリックになって登場。セット売りではないのでご注意を。
BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (s24)
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK BATMAN （TDKR BLUE Ver.） 100% & 400%
DCの名作コミック『バットマン：ダークナイト・リターンズ』のバットマンをベアブリックで再現。スーツのマスクや手袋などの色を青で表現したタイプだ。
TM and (C) 2024 Sesame Workshop
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK ELMO CHROME Ver. 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
教育番組『セサミストリート』のエルモがメッキ仕様のベアブリックになって登場。
(C) FUJIYA
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK POTR ペコちゃん 100% & 400%
不二家のペコちゃんと、吉田カバンのブランドPOTR（ピー・オー・ティー・アール）のコラボベアブリック。100％2体と400％1体の3体セットで、100％はPOTRブランドロゴ入りオーバーオール姿と、カバンをイメージしたスーツを着た状態。400％は布製スーツを着た状態になっている。
※「吉田カバン」の「吉」は「土」の下に「口」の字が正しい表記。
(C) FUJIYA
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BE@RBRICK POTR ペコちゃん 1000%
こちらも不二家のペコちゃんとPOTRのコラボベアブリック。布製スーツを着た状態だ。
(C) 2024 Sex Pistols Residuals.
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK Sex Pistols ”NEVER MIND THE BOLLOCKS” Chrome Ver. 1000%
伝説的ロックバンドであるセックス・ピストルズの名曲『NEVER MIND THE BOLLOCKS（勝手にしやがれ！！）」をモチーフにしたベアブリック。メッキ仕様。
(C)NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved. 1993/2024
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BE@RBRICK BABY MILO（R） CAMO SHARK 100% & 400%
ファンションブランドA BATHING APE（R）〔ア・ベイシング・エイプ（R）〕とコラボレーションしたベアブリック。カモフラージュ柄シャークデザインの口の所から、マイロがひょこっと顔を覗かせている。GREEN、PINK、BLUEの3色展開。
※本商品はNASA(アメリカ航空宇宙局)の正式許諾を受け製作されております。
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BE@RBRICK MOON FOOTPRINTS 100% & 400%
アポロ11号月面着陸55周年記念、有名な月面第一歩のNASA画像を使用したベアブリック。
今回、あなたのお気に入りのベアブリックはあっただろうか？ それぞれ販売店舗・条件が異なっており、事前受注を受け付けるものもあるので、購入希望の方はよくご確認を。
＞＞＞ベアブリック新作の画像を見る（画像12点）
※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。
『T・Pぼん』（タイムパトロールぼん）は藤子・F・不二雄のSF漫画が初のシリーズアニメとなった、Netflixで世界独占配信中のアニメ作品。
なにもかもが平凡な中学生の並平凡（なみひら ぼん）はひょんなことから新隊員としてタイムパトロールに加わることになる。先輩隊員のリームとともに歴史をさかのぼりながら、不幸な死に方をした人を救うという任務を遂行していく。
(C)Fujiko-Pro (C)Netflix 2024
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BE@RBRICK ぼん 100% & 400%
Netflixシリーズ『T・Pぼん』の主人公ぼんがベアブリックになって登場。
(C)Fujiko-Pro (C)Netflix 2024
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BE@RBRICK リーム 100% & 400%
Netflixシリーズ『T・Pぼん』のヒロインのリームがベアブリックになって登場。
メディコム・トイでは『T・Pぼん』以外にも様々な作品やキャラクター、企業やアーティストとコラボしたベアブリックを展開している。ここではその新製品情報をお届けしよう。
(C) 円谷プロ
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK 電光超人グリッドマン 400%
1993年の特撮TV番組『電光超人グリッドマン』の主役ヒーローをベアブリック化。
(C) 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
※超合金はバンダイの登録商標です。
超合金 BE@RBRICK クレヨンしんちゃん
アニメ『クレヨンしんちゃん』の主人公・野原しんのすけが超合金ベアブリックになった。全身金属製（一部内部間接パーツを除く）。全高約14.5センチ。
(C) Disney/Pixar
BE@RBRICK JOY 400%
BE@RBRICK SADNESS 400%
ディズニー＆ピクサーの映画『インサイド・ヘッド』からヨロコビ（JOY）とカナシミ（SADNESS）がベアブリックになって登場。セット売りではないのでご注意を。
BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (s24)
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK BATMAN （TDKR BLUE Ver.） 100% & 400%
DCの名作コミック『バットマン：ダークナイト・リターンズ』のバットマンをベアブリックで再現。スーツのマスクや手袋などの色を青で表現したタイプだ。
TM and (C) 2024 Sesame Workshop
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK ELMO CHROME Ver. 100% & 400%（左2点）、1000%（右）
教育番組『セサミストリート』のエルモがメッキ仕様のベアブリックになって登場。
(C) FUJIYA
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK POTR ペコちゃん 100% & 400%
不二家のペコちゃんと、吉田カバンのブランドPOTR（ピー・オー・ティー・アール）のコラボベアブリック。100％2体と400％1体の3体セットで、100％はPOTRブランドロゴ入りオーバーオール姿と、カバンをイメージしたスーツを着た状態。400％は布製スーツを着た状態になっている。
※「吉田カバン」の「吉」は「土」の下に「口」の字が正しい表記。
(C) FUJIYA
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK POTR ペコちゃん 1000%
こちらも不二家のペコちゃんとPOTRのコラボベアブリック。布製スーツを着た状態だ。
(C) 2024 Sex Pistols Residuals.
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK Sex Pistols ”NEVER MIND THE BOLLOCKS” Chrome Ver. 1000%
伝説的ロックバンドであるセックス・ピストルズの名曲『NEVER MIND THE BOLLOCKS（勝手にしやがれ！！）」をモチーフにしたベアブリック。メッキ仕様。
(C)NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved. 1993/2024
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK BABY MILO（R） CAMO SHARK 100% & 400%
ファンションブランドA BATHING APE（R）〔ア・ベイシング・エイプ（R）〕とコラボレーションしたベアブリック。カモフラージュ柄シャークデザインの口の所から、マイロがひょこっと顔を覗かせている。GREEN、PINK、BLUEの3色展開。
※本商品はNASA(アメリカ航空宇宙局)の正式許諾を受け製作されております。
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.
BE@RBRICK MOON FOOTPRINTS 100% & 400%
アポロ11号月面着陸55周年記念、有名な月面第一歩のNASA画像を使用したベアブリック。
今回、あなたのお気に入りのベアブリックはあっただろうか？ それぞれ販売店舗・条件が異なっており、事前受注を受け付けるものもあるので、購入希望の方はよくご確認を。
＞＞＞ベアブリック新作の画像を見る（画像12点）
※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。