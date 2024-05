前回からの続き。みなさんお待たせしました! 「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッターに行ってきた」取材レポートです。今回は息子と私が「思い出に残ったこと」をランキング形式で発表していきます。息子の思い出に残ったことランキング息子の思い出に残ったことランキング第3位は……「動く肖像画」! 専用ブースで撮影した映像が飾られている絵画の中で動く絵として映し出されます。専用ブースは4つあって、どの絵に映し出されるかわからないから、探すのが楽しい! 撮影した映像はスマホからダウンロード可能なのも嬉しい! 保存期間が2週間以上あり助かります。

息子の思い出に残ったことランキング第2位は……「杖」! 圧倒的杖。取材中、ご厚意で杖とローブを貸していただいたんですが、借り物だということを忘れるくらい夢中に! わかる、わかるよ……子ども心をくすぐるよね……こんなの絶対欲しくなっちゃうよね。場所:スタジオツアーショップ目移りするほどたくさんの杖から息子が選んだ1本は、一体……!? 最後に発表するのでお楽しみに〜! さて次はいよいよ第1位!息子の思い出に残ったことランキング第1位は……「動く階段」! 突如動き出した階段を見つめ「ほわ〜……」と立ち尽くす息子が印象的でした。大人から見てもでっかいのに、子どもの目線から見たらもっともっとすごいんだろうな。子どもの目線で体験できる息子が羨ましい!ハリー・ポッターをほとんど知らなかった息子ですが、とっても楽しかったようで大満足でした。すっかり魔法の世界に夢中になって、家で一緒に映画『ハリー・ポッター』を楽しんでいます。さぁ次は……ママの思い出に残ったことランキングを発表いたします!もちママの思い出に残ったことランキングもちママの思い出に残ったことランキング第3位は……「ダイアゴン横丁」! ダイアゴン横丁はライティングで昼になったり夜になったりするんですが、私は断固夜派! 雰囲気抜群、怪しさ満点! 魔法の世界はこうでなくっちゃ〜ふふふ。このダイアゴン横丁、建物の中もしっかり作りこまれていて、見ていて飽きません。細かいところまでこだわっているからこそ、ハリー・ポッターの世界感が表現できているんだろうなぁと感じます。場所:ダイアゴン横丁もちママの思い出に残ったことランキング第2位は……「魔法省」! このスタジオは映画『ハリー・ポッター』だけではなく、『ファンタスティック・ビースト』の世界も体験できちゃうんです。ファンタビ大好きな私、魔法省に飾ってあるニュート・スキャマンダーの衣装に大興奮! 見渡す限り魔法省……迫力に圧倒されました。場所:イギリス魔法省もちママの思い出に残ったことランキング第1位は……「バタービール」! ハリー・ポッターといえばバタービール! 今回もちろんありますバタービール! 屋外に設置されたバタービールバー。目の前にはあの「ダーズリー家」と「夜の騎士バス」と「空飛ぶ車」に「魔法省へ通じる電話ボックス」に「ホグワーツ橋」に……いや見るもの多すぎ〜っ! そんなたくさんの展示を見ながら飲むバタービールのお味は絶品でした。(まだ炭酸が飲めない息子は、甘〜い泡を舐めてお髭を作っておりました。)場所:バックロットさらに、このバタービール……なんとコップを持って帰れるんです。飲み終わったあとは併設されている洗い場で綺麗に洗える親切設計。しかも持ち帰り用の袋までついてきてありがたい。おうちでノンアルコールビールでも入れて飲もうと思いまーす!スタジオツアーショップには楽しいお土産がたっくさん!スタジオツアーショップには楽しいお土産がたっくさん! なんとここ……世界で一番大きいハリー・ポッターショップなんです。作中に登場するお馴染みの百味ビーンズやカエルチョコはもちろん、ローブや杖などホグワーツ生になりきれるグッズも。中でも注目は、ここでしか買えない「限定グッズ」!とっても楽しく親子ともども大満足でした。ハリー・ポッター好きな人なら1000%楽しめる! ハリー・ポッター知らない人でも、回り終わった頃にはハリー・ポッター大好きになっちゃうかも! わが家はしばらく魔法の世界ブームが続きそうです。‘Wizarding World’ and all related names, characters and indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights © J.K. Rowling.取材、文、作画・神谷もち 編集・編集部