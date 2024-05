今週のUKアルバム・チャートは、ビリー・アイリッシュの約3年ぶりの新作、通算3枚目のスタジオ・アルバム『HIT ME HARD AND SOFT』が初登場で首位に輝いた。ビリーは全スタジオ・アルバムが英国で1位を獲得しているが、『HIT ME HARD AND SOFT』は6万7,100ユニットを売り上げ、英国における初週セールスの自己最多をマークしたという。先週、非連続3週目の1位につけたテイラー・スウィフトの最新作『The Tortured Poets Department』は2位に後退。元ワン・ダイレクションのゼインの4枚目のソロ・アルバム『Room Under The Stairs』が3位に初登場した。彼にとって、ファースト『Mind Of Mine』(2016年 1位)に次ぐ全英トップ10ヒットとなった。

Thinking about that me Espresso for a full month ☕ Tea is so over now, @SabrinaAnnLynn https://t.co/28q2U6GdRB — Official Charts (@officialcharts) May 24, 2024

今週はこのほか、ポーティス・ヘッドのベス・ギボンズのソロ・デビュー・アルバム『Lives Outgrown』が7位、スラッシュの新ソロ・アルバム『Orgy Of The Damned』が8位、英国のロック・バンド、Shackのフロントマン、マイケル・ヘッドのプロジェクト、マイケル・ヘッド&レッド・エラスティック・バンドの新作『Loophole』が10位に初登場している。シングル・チャートは、サブリナ・カーペンターの「Espresso」が4週連続となる1位に輝いた。2位には、ビリー・アイリッシュの新曲「LUNCH」が初登場し、Shaboozeyの「A Bar Song(Tipsy)」が先週の4位から3位に浮上した。ビリー・アイリッシュはこのほか、「CHIHIRO」が7位、「BIRDS OF A FEATHER」が9位と、ニュー・アルバムから3曲がトップ10入りしている。Ako Suzuki