¡ÚÍÌ¾¿Í¤ÈÊÌÁñ¡¡Û¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤ë¤È¥Ù¥Ã¥É¤Ë¡Ö²¼Ãå»Ñ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬¡ª¡¿ºä²¼¥Ö¡¼¥é¥ó¤ÎÃÏ¹ö¼ª·ÝÇ½
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤ËÊÌÁñ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤òÊú¤¤¤¿¿Í¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ò¥í¥ß¤äÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥Û¥Î¥ë¥ë¤ËÊÌÁñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤¢¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤â¡¢¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÂÂß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢£±²¯6000Ëü±ß¤â¼Ú¶â¤·¡¢¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¡ÊÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤éÇã¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Åìµþ¤â´Þ¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾µÁ¤Î²È¤ò£±¸Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ëÃÝ»³¤À¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¤³¤¦¥¥ì¤Æ¤ß¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¼Ú¶â¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸þ¤³¤¦¤Î´ÉÍýÈñ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢Á´Á³¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ï²Æ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¤ï¡×
¡¡¤½¤¦¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡¢
¡Ö¡Ê»ÈÍÑÉÑÅÙ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¥³¥¹¥È¹â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤â¡¢´è¤È¤·¤Æ¾ù¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÊÌÁñ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×
¡¡ËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÊÌÁñ½êÍ¤À¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÏÇ¯¤Ë£´²ó¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤ËÄÌ¤¦¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î²È¤ò¥Ï¥ï¥¤¤Ë·ú¤Æ¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥â¥ê¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¡Ö¡ÊÆÍÇ¡¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¡Ë¤º¡¼¤Ã¤È¥Ï¥À¥«¤Ç¡¢Æ¬¤Î¾å¤ÇÔä¤ò»ý¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡ÊÄáÉÓÃÌ¡Ë¤È¡¢²È¼ç¤ò¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ë°ì¸®²È¤À¤¬¡¢¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤¬¥Þ¥¦¥¤¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ï¢Íí¤Ê¤·¤Ë¥ª¥¢¥Õ¤ÎÊÌÁñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥É¤Ë´ÉÍý¿Í¤¬¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç¿²¤Æ¤Æ¤ó¡£²È¤Ë´ÉÍý¿Í²ÈÂ²¤¬½»¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ó¤è¡×
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤Î¤´É×ÉØ¤¬µÙ¤à¼ç¿²¼¼¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤ª¡Á¤Ã¡Ù¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¹²¤Æ¤Æ¡¢¥º¥Ü¥ó¤Î±¦¤ËÎ¾ÂÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×
¡¡1986Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤¿»×Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë²È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö»ö·ï¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Êºä²¼¥Ö¡¼¥é¥ó¡Ë
1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Ä¹¼÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎAD¤ò·Ð¤Æ¡¢¹â»ëÄ°Î¨¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î±é½Ð¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¤Û¤«¿¼ÌëÈÖÁÈ¡¢BSÈÖÁÈ¤Î´ë²èÀ©ºî¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¸½ºß¡¢Ë¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTubeÆ°²è¤òÀ©ºî¡¢»ëÄ°²ó¿ô¤ÎÇúÈ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ¡£