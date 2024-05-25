¡Ö¿´¤Î½àÈ÷¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤¿¡×2¼ºÅÀ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÅÄÃæÀµµÁ¤Ë¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬¸ÀµÚ¡Ä
¢¡ Áê¼ê¼é¸î¿À¤ÎÂ§ËÜ¤âÄ¾Á°¤Ë¼ºÅÀ¡Ö¿´¤Î½àÈ÷¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡¡Ä¾¶á¤Î¥«¡¼¥É¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï24Æü¡¢³ÚÅ·¤ÈÂÐÀï¤·±äÄ¹10²ó¡¦4¡Ý3¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£9²óÉ½¤Ë2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¼é¸î¿À¡¦ÅÄÃæÀµµÁ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ë¤â¡¢°ÂÂÇ¤È2»Íµå¤Ç°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¡¦ÌÐÌÚ±É¸ÞÏº¤ËÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï10²ó¤ËÁê¼ê¤Î°Á÷µå¤Î´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢ÅÄÃæ¤òµß¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤â°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹ÅÄÃæ¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÍðÄ´¤Ë¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡Ö9²óÉ½¤ËÁê¼ê¤Î¼é¸î¿À¡¦Â§ËÜ¹·Âç¤¬¼ºÅÀ¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À°Íý¤¬¤Ä¤«¤ºÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤¬±äÄ¹Àï¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÄ¾¸å¤ËÌ£Êý¤¬ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡Ä¾¶á¤Î¥«¡¼¥É¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï24Æü¡¢³ÚÅ·¤ÈÂÐÀï¤·±äÄ¹10²ó¡¦4¡Ý3¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£9²óÉ½¤Ë2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¼é¸î¿À¡¦ÅÄÃæÀµµÁ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ë¤â¡¢°ÂÂÇ¤È2»Íµå¤Ç°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¡¦ÌÐÌÚ±É¸ÞÏº¤ËÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï10²ó¤ËÁê¼ê¤Î°Á÷µå¤Î´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢ÅÄÃæ¤òµß¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡Ö9²óÉ½¤ËÁê¼ê¤Î¼é¸î¿À¡¦Â§ËÜ¹·Âç¤¬¼ºÅÀ¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À°Íý¤¬¤Ä¤«¤ºÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤¬±äÄ¹Àï¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÄ¾¸å¤ËÌ£Êý¤¬ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù