信州須坂の蔵元、遠藤酒造場は、「第75回ジャパン・フード・セレクション(JFS)」にて、純米吟醸スパークリング『渓流 マウンテンダンス スパークリング サケ』で最高賞のグランプリを受賞しました。

遠藤酒造場『渓流 マウンテンダンス スパークリング サケ』

仕込み方法 :純米吟醸

アルコール度 :12%

日本酒度 :-35

酸度 :3.4

原料米 :長野県産美山錦

精米歩合 :59%

保存方法 :常温

味わい(甘辛度):綺麗な酸味と甘味が広がるスパークリングSake

飲み頃温度 :冷酒

原材料名 :米(国産)、米こうじ(国産米)、白ワイン酵母

価格 :希望小売価格 1,870円(税込)

配送方法 :通常便

商品HP:

https://www.keiryu.jp/fs/endo/K-546

遠藤酒造場は、今回「第75回 ジャパン・フード・セレクション(JFS)」にて、純米吟醸スパークリング『渓流 マウンテンダンス スパークリング サケ』が、最高賞のグランプリを受賞!

JFSにおいて日本酒でのグランプリ受賞は初の快挙となります。

2023年11月に新発売し、好評を集めた純米吟醸スパークリング『渓流 マウンテンダンス スパークリング サケ』が、JFSでも最高賞を獲得し、名実ともに確かな評価を得ることができました。

審査の中では「白ワイン酵母で仕込む発想と商品開発の企業努力、そしてその姿勢」に大変高い評価がされました。

また、「スパークリング日本酒の香り、味わい、高級感」の完成度が非常に高く、商品の持つ可能性の高さを総評されました。

白ワイン用の酵母菌で仕込んだ華やかな香りと、米と米麹の優しい甘さの純米吟醸スパークリング。

上品な甘さと酸のバランスがとれた、かつてない新しい日本酒となっています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 白ワイン用の酵母菌で仕込んだ華やかな香り!遠藤酒造場『渓流 マウンテンダンス スパークリング サケ』 appeared first on Dtimes.