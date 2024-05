「正統的な本物のとびきり空間」がコンセプト！New American Dining「GOTTA(ゴッタ)」

2024年5月27日(月)に五反田駅に、New American Dining「GOTTA(ゴッタ)」がグランドオープンします。

New American Dining「GOTTA(ゴッタ)」

名称 : GOTTA(ゴッタ)

開業日 : 2024年5月27日(月)グランドオープン

所在地 : 東京都品川区東五反田1-11-15 電波ビル1F

アクセス: JR山手線/都営浅草線 五反田駅より徒歩3分

電話番号: 03-4335-9015

営業時間: 平日…Morning 8:00-11:00/Lunch 11:00-15:00/

Dinner 17:30-22:00(L.O21:00)

土日祝…Morning 8:00-11:00/Lunch 11:00-15:30/

Dinner 17:00-22:00(L.O21:00)

定休日 : 不定休

席数 : ダイニング…66席

公式HP :

https://shop.create-restaurants.co.jp/gotta/

WEB予約 :

https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014049401/31469?isfixshop=true

(24時間受付中)

【“日常からの、解放” 約4mを超える高い天井が生み出す上質な食事体験】

「正統的な本物のとびきり空間」がデザインコンセプトの店内では、月に数回色合いが変わる生花や上質なシャンデリア、インディゴブルーチェアなどが優美な雰囲気を演出。

料理は、季節によって美味しさが変化する厳選食材を、選任シェフが腕を振るいゲストへ提供します。

天井高4m超えの開放感溢れるダイニング

Barスペース

シンボリックなバーカウンターがお迎え

【シグネチャーメニュー】

■黒毛和牛のローストビーフ(サーロイン)

甘みと香りが濃厚な黒毛和牛を用いたローストビーフは、タイムやクミン、セロリなど、数種類のスパイスで下味を付け、噛み締めるたびに肉本来の旨味や甘みが口いっぱいに広がります。

添えたマッシュポテトやクリームスピナッチとあわせて堪能下さい。

黒毛和牛のローストビーフ(サーロイン)

【その他ディナーメニュー(一例)】

■前菜盛り合わせ(2名様〜)

■カンパチのカルパッチョ シェリービネガーと胡桃オイルのヴィネグレット

■クラシックコブサラダ

■マッシュルームのスープ

■蜂蜜レモンとハーブでマリネしたさつま純然鶏のロースト

■本日のお魚料理

前菜盛り合わせ

カンパチのカルパッチョ シェリービネガーと胡桃オイルのヴィネグレット

本日のお魚料理(イメージ)

美味しいお料理とお酒で寛ぎのひと時を

一日の仕事を終えて、ほっと一息つく夕暮れ時にワインを嗜んだり、少しだけドレスアップをしてご友人や大切な方とディナーを楽しむ、GOTTAはそんな日常の贅沢が叶う空間を提供します。

