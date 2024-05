P3とフォレストヒルズは、「With DOGs Club」の公式ホームページをオープン!

それにあわせ、掲載施設・商品を全国各地から募集し、その掲載料・使用料・管理費が無料になるキャンペーンを開催します。

P3とフォレストヒルズ「With DOGs Club」

提供時間 : 随時

場所 : フォレストヒルズ那須

〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙1880

アクセス : 車/「那須」IC、「黒磯板室」ICから約20分

料金 : (会員)入会金・年会費/無料

申込方法 : 電話、メール、公式ホームページ

URL :

TOPページ

P3とフォレストヒルズは、「With DOGs Club」の公式ホームページのオープンに伴い、掲載施設・商品を全国各地から募集し、その掲載料・使用料・管理費が無料になるキャンペーンを開催!

「With DOGs Club」公式ホームページOPEN

会員数1万人を突破!!「愛犬とのより楽しい生活」を提供する会員制サービス。

全国各地の会員に向け、’24年公式ホームページをオープン。

お得な情報を豊富に随時発信、提供されます。

<掲載施設・商品募集>掲載料【無料】キャンペーン!

公式ホームページオープン記念として、掲載施設様、商品募集キャンペーンを実施します。

【掲載施設および商品について】

・掲載料は一切【無料】!

・御社ご希望先(ホームページ・Instagramなど)にリンクする紹介ページを作成します。

エントリー後の事前審査がありますが、ぜひエントリーしてみて下さい!

■掲載施設・商品について

ワンちゃん関連施設や商品の場合、特にジャンルやエリアに制限はございません。

例) 山中湖のホテル、熊本県のペンション、東京のドッグカフェ、北海道のトリミングサロン、沖縄の動物病院、大阪のドッグラン 等

ドッグカフェ

キャンプ(ドッグフリーサイト)

■エントリーについて

公式ホームページの専用応募フォームからエントリーを受け付けています。

施設様用応募フォーム

■会員限定特典、提供のお願い(任意)

同クラブ会員様に向け、施設や商品からの会員限定のお得な特典の提供を募集しています。

(任意)

例) 期間限定!入園料無料・数量限定500円OFFクーポン・もれなく100円OFF等

【特典提供施設・商品について…】

ホームページ内にて「限定特典」キャンペーンページを作成し無料で紹介!

■提携施設様の紹介(一部)

●那須ハイランドパーク

ワンちゃんと一緒に楽しむアトラクションやイベントが盛りだくさん!

【With DOGs Club】会員はワンコ入園料が無料に!

●その他

那須高原りんどう湖ファミリー牧場、58ロハスクラブ、カフェ&ガーデン しらさぎ邸、エヌカカオ 等

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 掲載施設・商品を全国各地から募集!P3とフォレストヒルズ「With DOGs Club」 appeared first on Dtimes.