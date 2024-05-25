25Æü¤Ï¹¤¯À²Å·¡¡À¾ÆüËÜÃæ¿´¤Ë½ë¤µÂ³¤¯¡¡´ØÅì¤Ïµ¤²¹¥À¥¦¥ó¤â²ÆÆü¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
º£Æü25Æü(ÅÚ)¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¡£¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¡£´ØÅì¤äËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¤Ç¤ÏÁ°Æü¤È¤Îµ¤²¹º¹Âç¡£´ØÅì¤Ï¹¤¯²ÆÆüÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
²Æì¤ÏÇß±«¶õ¡¡´ØÅì¼þÊÕ¤â½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«
º£Æü25Æü(ÅÚ)¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤é¶áµ¦¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À²Å·¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤âÆüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åì³¤¤ä´ØÅì¹Ã¿®¤â¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÅ²¬¸©¤ä»³Íü¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ê¤É°ìÉô¤Ç¡¢¸á¸å¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ï¼å¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï±«¶ñ¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢²Æì¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤¬¿á¤¯¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾¤Û¤É½ë¤¤¡¡¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤â
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü24Æü(¶â)¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æì¤Ï27¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¾ø¤·½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ï30¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÍÛµ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¯»ùÅç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·§ËÜ¤äº´²ì¤Ê¤É¡¢ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¹Ã¿®¤äËÌÎ¦¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ï¡¢Á°Æü¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¤½ê¤â¤¢¤ê¡¢¶ËÃ¼¤Ê½ë¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â´ØÅì¤Ï¹¤¯25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆüÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÏÈ¾Âµ¤Ç²á¤´¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤äÅìËÌÆîÉô¤Ï20¡î¤ò¾¯¤·Ä¶¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Äã¤¤Í½ÁÛ¡£²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌËÌÉô¤äËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤ÏÆß¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤Ï15¡î¤È¡¢4·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¥Ò¥ó¥ä¥ê¤·¤¿ËÌ¤Þ¤¿¤ÏÀ¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤â²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±©¿¥¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¥°¥Ã¥º
½ë¤¤Ãæ¡¢³°¤Ç²á¤´¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¿åÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª(¿å¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É)¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤°¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä±öÊ¬¤Î´Þ¤Þ¤ì¤¿°»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤ò¡¢¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ Æü»±¤äË¹»Ò¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î½ë¤µ¤ò¼×¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤½ê¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤è¤ê¤â½ë¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ë¹»Ò¤Ï¡¢»þ¡¹¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢´À¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤´ß¤Ê¤ÉÆü±¢¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¤è¤±¥Æ¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Æü±¢¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ Àð»Ò¤ä¤¦¤Á¤ï¡¢·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤É÷¤Ç¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ ÎäµÑ¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤â¡¢¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ó¸µ¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝÎäºÞ¤äÉ¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ë¤¯¤ë¤ß¡¢ÂÎ(¼ó¡¢ÏÆ¤Î²¼¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ê¤É)¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¡¢Îä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥À¥Ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¼ó¤äÆ¬¤Ë´¬¤±¤Ð¡¢¿å¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë»þ¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£