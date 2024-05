2024年限定柄は「花菱格子」！TAKUMI Collection「もんぺっぺ」

TAKUMI Collectionは、赤ちゃんの為のもんぺ「もんぺっぺ」の限定柄を2024年6月4日に発売します。

TAKUMI Collection「もんぺっぺ」2024年限定柄

商品名 : もんぺっぺ 花菱格子

発売価格: 8,800円(税込) (通常ラインは7,700円)

サイズ : 75〜100cm程度 およそ8ヶ月〜4歳程度

URL :

https://takumi-collection.com/mompeppe/

それに先立ち博多阪急7階マム&ベビーセレクトにて2024年5月29日より先行販売します。

【福岡の伝統工芸品、「久留米絣」で作られた「もんぺ」が今注目を浴びてます】

軽くて着心地がよく、長く使えるのが特徴です。

その理由は久留米絣の製法にあります。

絣糸に負担をかけずに優しく織りあげるので、出来上がった生地は汗をかいても吸水・放湿します。

また、先染めの技法により丈夫さが加わると言われています。

そんな特徴がある久留米絣は220年の歴史があり、令和の今、和製ジーンズの「もんぺ」として注目を浴び、普段着はもちろんおしゃれ着やアウトドアウェアとしても人気を集めています。

そんな快適なもんぺを赤ちゃん用におしゃれで長く使えようにしたアイテムが「もんぺっぺ」です。

【3年使える赤ちゃんの為のもんぺが博多阪急にてお披露目】

もんぺっぺの特徴は、生後8ヶ月頃〜3年使える事です。

誕生のきっかけは、TAKUMI Collection代表 榎本の、汗っかきでお肌が薄く弱い我が子の為でした。

これから気温が上昇し、赤ちゃんの暑さ対策をするお母さんの為にも使ってほしいと商品化したものです。

お洗濯も楽で、お出かけの時は小さく丸めてママバックに手軽に入れられます。

赤ちゃんだから着こなせる柄を選んで作ったもんぺっぺは愛らしく、2019年の発売以来、年々人気を集めています。

そのもんぺっぺに、2024年限定柄が登場します。

記念すべき初めての限定柄は、創業126年の野村織物の代表的な模様である「花菱格子」柄です。

6月4日の通常販売に先立ち、博多阪急7階にて5月29日より先行販売を行います。

実際に手に取り、久留米絣の軽さと快適さを感じてみて下さい。

花菱格子柄のもんぺっぺ

生後8ヶ月〜3年使った後は巾着にリメイク

