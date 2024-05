教育と探求社の細川凌平氏登壇！NTTデータ主催セミナー「子どもたちと共に学び、共創するまちづくり」

教育と探求社は、2024年6月5日(水)に開催されるNTTデータ主催の「子どもたちと共に学び、共創するまちづくり」セミナーに、同社の細川凌平が登壇することを発表しました。

NTTデータ主催セミナー「子どもたちと共に学び、共創するまちづくり」

日時 :2024年6月5日(水)18:00〜20:00

会場 :Shibuya Open Innovation Lab(SOIL)

(東京都渋谷区渋谷一丁目13番9号 渋谷たくぎんビル 7階)

アクセス:渋谷駅B3出口から宮益坂方面に徒歩1分

開催方式:オフライン/オンライン ※ハイブリッド

参加費 :無料(事前申込制)

申込締切:2024年5月28日(火)

主催 :NTTデータ

教育と探求社は、2024年6月5日(水)に開催されるNTTデータ主催の「子どもたちと共に学び、共創するまちづくり」セミナーに、同社の細川凌平が登壇することを発表!

本セミナーはオフラインとオンラインのハイブリッド形式で行われます。

参加は無料で事前申込が必要です。

申し込みはこちら

https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/event/2024/060502/

【セミナー概要】

まちづくりはディベロッパーや民間企業、自治体の視点で進むことが多いですが、近年では子どもたちが探究学習を通じて課題を捉え、問題解決に取り組み、大人たちに提言・提案する事例が増えています。

本セミナーでは、NTTデータのまちづくりコンサルタントが、東京学芸大学の金子嘉宏教授と、同社社員である細川凌平とで、具体的な事例を中心にトークセッションを行います。

セッション後には、現地参加の方を対象に軽食を交えたネットワーキングイベントも予定しています。

まちづくりや教育に関心のある方、是非参加してみてくださいね。

【トークセッション】

*子どもたちが自分たちでまちの課題を捉え、解決策を考え、実行してきた事例

*他県の高校生たちがオンラインでまちの課題を議論・実行

*北海道の高校生がアイヌ文化を学び、10年後のまちづくりを考える

*全国の高校生が新規事業コンテストでまちの課題解決を提案・実行

【ゲスト登壇者】

国立大学法人 東京学芸大学 金子嘉宏教授

教育と探求社 細川凌平

《細川凌平(ほそかわ・りょうへい)プロフィール》

2022年教育と探求社に入社。

学校コーディネーターとして関西を中心とした中学高校向けに探究学習プログラムの提供、ファシリテーターなどを務める。

これまでは私立高校の教諭として6年間教壇に立ち、探求学習プログラム開発やSNSを使った学校広報の企画立案などを担当。

