OUKAさん、OTOMIさん、KANAさん、SHIONEさんが回答

球場を盛り上げ、チームの勝利を後押しすべく活動する球団公式パフォーマー。2024シーズン、球場を躍動するパ・リーグ6球団全125人のパフォーマーを一問一答を通して紹介する。今回は楽天の公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」のOUKAさん、OTOMIさん、KANAさん、SHIONEさんに話を聞いた。

質問事項は以下の10点。1:自分の性格を一言で表すと 2:得意なことは 3:苦手なことは 4:人生で1番感動したこと 5:子どもの頃の夢は 6:人生の最後に食べたいものは 7:10年後の自分はどうなっていたい? 8:携帯の待受画像は 9:自分の登場曲を選ぶとしたら 10:2024年の目標は

◯OUKA:宮城県出身、在籍1年目。幼少期から楽天ファン

1:良く笑う 2:Y字をキープ 3:球技(サッカー、バスケなど) 4:エンジェルスに合格したこと 5:エンジェルスになること 6:うどん 7:楽天イーグルスに関わることやチアダンスをしていると思います 8:メンバーのOTOMIのうしろ姿 9:Fanfare / TWICE 10:楽天が優勝できるようにファンの皆さまと一緒にエールを届けていきたいです

「ルーキーのOUKAです。楽天は今シーズン球団創設20周年です。ぜひスタジアムへお越しいただいて試合観戦を楽しんでいただきたいです!」

◯OTOMI:宮城県出身、在籍1年目。同チーム内に姉のHARUKAが在籍、姉妹で活動中。

1:猪突猛進 2:縄跳び、料理 3:じっとしていること 4:2013年、楽天イーグルスの日本一が決まった瞬間 5:チアの先生 6:ガパオライス 7:楽天イーグルスに関わる仕事 8:メンバーのOUKAの写真 9:ハイライト / ベリーグッドマン 10:楽天の球団創設20周年を盛り上げて、チームを日本一に導くこと

「楽天モバイルパークでファンのみなさまとお会いできる日を楽しみにしています」

◯KANA:埼玉出身、在籍1年目。昨年まで地元埼玉の独立リーグのチアチームに所属

1:パワフル 2:バレエ 3:ホラー系 4:プロとして初めてお客さまの前で踊ったとき 5:ダンサー 6:お米 7:ダンスが大好きなので、私のダンスで誰かに元気を届けられるような活動をしていると思います 8:お友だちとの写真 9:Make It Out Alive / ONE OK ROCK 10:料理のレパートリーとダンスのレパートリーを増やすこと

「エンジェルスの一員として楽天を優勝に導き、球団創設20周年を盛り上げていきます。ぜひ楽天モバイルパークで一緒に応援しましょう!」

◯SHIONE:北海道出身、在籍1年目。前職は広告代理店で会社員

1:まじめな頑張り屋 2:どこでも寝ることができる 3:地図を読むこと 4:エンジェルスのオーディションに合格したとき 5:プリキュア 6:焼肉 7:引き続き会社員として生活していたと思います 8:仙台で食べた牛タンの写真 9:私は最強 / Ado 10:目の前のことを一生懸命がんばること

「ルーキーのSHIONEです。球団創設20周年。私たちと一緒に楽天を応援しましょう!」(「パ・リーグ インサイト」編集部)



(記事提供:パ・リーグ インサイト)