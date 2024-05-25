来週の主な予定 東京都消費者物価に米PCE価格指数 植田日銀総裁と内田副総裁が講演 31日に為替介入実績と日銀オペ 来週の主な予定 東京都消費者物価に米PCE価格指数 植田日銀総裁と内田副総裁が講演 31日に為替介入実績と日銀オペ

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来週の主な予定 東京都消費者物価に米PCE価格指数 植田日銀総裁と内田副総裁が講演 31日に為替介入実績と日銀オペ



・全国CPIの先行指標とされる東京都消費者物価指数 前回4月は高校授業料無償化の影響で2%の大台を割り込んだ

・日銀の植田総裁と内田副総裁が講演、クリーブランド連銀総裁が日銀イベント「非伝統的金融政策の効果と副作用」講演

・31日に日銀国債買い入れオペ 金利上昇スピードが速いため再び減額見送りか、10年債利回りは11年ぶりに1%大台到達

・31日に為替介入実績公表（4月26日-5月29日）介入規模は4月29日に約5.5兆円、5月2日に約3.5兆円と推定されている

・タカ派なFOMC議事録とFRB高官発言に強い総合PMI、31日のPCE価格指数も強ければ年内の米利下げ観測消滅の可能性

・ドイツとユーロ圏の消費者物価指数、ECB消費者インフレ期待 中国製造業PMI、週末はOPECプラス会合



27日（月）

月例経済報告（5月）

中国工業企業利益（4月）

植田日銀総裁、日銀金融研究所主催国際コンファランス開会挨拶

内田日銀副総裁、日銀金融研究所主催国際コンファランスで講演

レーンECBチーフエコノミスト、ユーロ圏のインフレについて講演

EU外相理事会

4年半ぶりとなる日中韓首脳会談（韓国ソウル）

英国市場はスプリングバンクホリデー祝日で休場

米国市場はメモリアルデー祝日で休場



28日（火）

日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

日本10年クライメートトランジション利付国債入札

豪小売売上高（4月）

ECB消費者インフレ期待（4月）

米消費者信頼感指数（5月）

EU国防相理事会

メスター・クリーブランド連銀総裁、日銀主催イベント「非伝統的金融政策の効果と副作用」講演

ハスケル英中銀委員、ピーターソン国際経済研究所「英国のインフレ：現在と1970年代」講演

クックFRB理事、サンフランシスコ連銀主催イベント「AIと経済」講演（質疑応答あり）

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、マン英中銀委員、欧州経済政策研究センター（CEPR）国際金融政策フォーラム出席

ノルウェー、アイルランド、スペインがパレスチナを国家として承認



29日（水）

安達日銀審議委員、金融経済懇談会で講演

豪消費者物価指数（4月）

ドイツ消費者物価指数（5月）

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

ビルロワドガロー仏中銀総裁、健全性監督破綻処理機構（ACPR）会合出席

ウィリアムズNY連銀総裁、会議出席



30日（木）

日本2年利付国債入札

国内自動車各社4月世界販売生産実績

スイスGDP（第1四半期）

米GDP改定値（第1四半期）

ジョルダン・スイス中銀総裁、韓国中銀主催国際会議出席

ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演

ウィリアムズNY連銀総裁、NYエコノミッククラブで講演（質疑応答あり）

ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



31日（金）

日本雇用統計（4月）

東京都消費者物価指数（5月）

日銀国債買い入れ日程（6月）

日銀国債買い入れオペ（3-5年、5-10年、10-25年、25年超）

外国為替平衡操作実施状況 (4月26日-5月29日)

中国製造業PMI・非製造業PMI（5月）

ユーロ圏消費者物価指数（5月）

米個人所得支出（4月）

米PCE価格指数（4月）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、オーガスタ大学卒業式で挨拶

アジア安全保障会議（通称：シャングリラ会合）（6月2日まで）



1日（土）

OPECプラス閣僚級会合



※予定は変更することがあります

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