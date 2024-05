PEANUTSの、幸せいっぱいの作品をフューチャーしたUTコレクション「A Treasury of Happiness」

ユニクロの「UTコレクション」から、人気コミック 「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボしたウィメンズ向けグラフィックTシャツ「ピーナッツ UT」(各1500円)が7月下旬に発売される。今回のコラボでは、日常のささやかな幸せを描いたアートや名言が満載のPEANUTSの単行本「A Treasury of Happiness(ア・トレジャリー・オブ・ハピネス)」をフィーチャー。カラバリはピンク、オフホワイト、ブルー、ダークグレーの4色で、それぞれ異なるアートや名言がデザインされている。

「ピーナッツ UT(ピンク)」(1500円)

ピンクのバックスタイル

「ピーナッツ UT(オフホワイト)」(1500円)

オフホワイトのバックスタイル

「ピーナッツ UT(ブルー)」(1500円)

ブルーのバックスタイル

Happiness is walking in the grass in your bare feet.(幸せとは、裸足で草むらを歩くこと)

「ピーナッツ UT(ダークグレー)」(1500円)

Love is the whole world(愛こそは世界のすべて)

ダークグレーのバックスタイル

ピンクは、フロントに「SUPPER TIME(ディナータイム)」で大喜びのスヌーピーのアートをデザイン。元気いっぱいのピンクカラーとスヌーピーは、見ているだけでハッピーな気分になれそう。オフホワイトには、おもちゃのピアノでベートーベンの曲を弾くシュローダーと、それに聞き入るスヌーピー、そんなささやかな幸せが描かれている。アートのうえには、「A friend is someone who likes the same music you like.(友達とは、あなたと同じ音楽が好きな人のこと)」の名言入り。二人の素敵な関係性が感じられる1枚だ。ブルーは、フロントに草むらを楽しそうに歩くスヌーピー、バックには「Happiness is walking in the grass in your bare feet.(幸せとは、裸足で草むらを歩くこと)」とピュアなメッセージがあしらわれている。自然を楽しむシーンを切り取ったTシャツは、キャンプやハイキングなどアウトドアで着てみたい。ダークグレーは、フロントは「Love is the whole world(愛こそは世界のすべて)」のロゴのみのシンプルなデザイン。PEANUTSのキャラクターはどこ?と裏を見れば、犬小屋の上で手を広げて幸せに満ちたスヌーピーの姿が!シンプルながら愛がギュッと詰まった1枚となっている。サイズはウィメンズ向けXS〜3XLまでの7サイズ展開。ユニクロUTではほかにも、スヌーピーたちが所属するスポーツクラブをイメージしたコレクションや、スヌーピーがいろいろな姿に変身した姿をグラフィックにしたヴィンテージライクなコレクションも展開中なので、合わせてチェックしてみて。また、9月上旬にメンズ向けの「A Treasury of Happiness スウェットシャツ」も発売予定なのでお楽しみに!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC