本格馬刺しが半額！馬菜 千葉店「大感謝祭」
馬肉専門店「馬菜 千葉店」は2024年5月31日(金)までの期間、熊本産の本格馬刺し(単品)を半額で提供する大感謝祭を開催します。
馬菜 千葉店「大感謝祭」
開催期間：2024年5月23日(木)〜5月31日(金)の8日間
所在地 ： 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-9-2 プライム8 3階
アクセス： JR線千葉駅 徒歩5分
営業時間： 月〜金 11:00〜15:00、17:00〜22:30
土日祝 11:00〜22:30
定休日 ： なし
席数 ： 42席
URL ：
https://www.hotpepper.jp/strJ003389565/
馬肉専門店「馬菜 千葉店」は熊本産の本格馬刺し(単品)を半額で提供する大感謝祭を開催☆
■大感謝祭について
馬菜 千葉店は2022年11月のオープンから1年半が経ちました。
日頃の感謝の気持ちを込めての大感謝祭では、熊本の提携牧場から直送の［安心・安全］熊本県の本格馬刺しを、なんと半額の破格で楽しめます。
馬刺し盛り合わせ
＜半額対象の商品例＞
赤身刺し 通常価格1,408円→704円
赤身刺し
ヒレ刺し 通常価格1,518円→759円
ヒレ刺し
ユッケ刺し 通常価格1,518円→759円
ユッケ刺し
馬刺し単品半額祭
■店舗概要
「馬菜 千葉店」
熊本の提携牧場から直送の安心・安全の熊本県馬肉専門店。
通常出荷される馬の体重は700〜800kgが主流ですが、馬菜では、熊本の提携牧場で1tになるまで手塩にかけて育てた新鮮馬肉のみを使用しています。
脂が乗った柔らかくこだわりの馬刺しは絶品です。
千葉店では最大16名まで利用可能な半個室空間があります。
宴会だけでなく接待・会食にも最適です。
隠れ家的な雰囲気のなかで最上級馬刺しを楽しめます。
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