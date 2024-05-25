本格馬刺しが半額！馬菜 千葉店「大感謝祭」

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馬肉専門店「馬菜 千葉店」は2024年5月31日(金)までの期間、熊本産の本格馬刺し(単品)を半額で提供する大感謝祭を開催します。

 

馬菜 千葉店「大感謝祭」

 

開催期間：2024年5月23日(木)〜5月31日(金)の8日間

 

所在地　： 〒260-0015　千葉県千葉市中央区富士見2-9-2 プライム8 3階

アクセス： JR線千葉駅　徒歩5分

営業時間： 月〜金 11:00〜15:00、17:00〜22:30

土日祝 11:00〜22:30

定休日　： なし

席数　　： 42席

URL　　 ：
https://www.hotpepper.jp/strJ003389565/

 

馬肉専門店「馬菜 千葉店」は熊本産の本格馬刺し(単品)を半額で提供する大感謝祭を開催☆

 

■大感謝祭について

馬菜 千葉店は2022年11月のオープンから1年半が経ちました。

日頃の感謝の気持ちを込めての大感謝祭では、熊本の提携牧場から直送の［安心・安全］熊本県の本格馬刺しを、なんと半額の破格で楽しめます。

 

馬刺し盛り合わせ

 

＜半額対象の商品例＞

赤身刺し　　通常価格1,408円→704円

赤身刺し

 

ヒレ刺し　　通常価格1,518円→759円

ヒレ刺し

 

ユッケ刺し　通常価格1,518円→759円

ユッケ刺し

馬刺し単品半額祭

 

■店舗概要

「馬菜 千葉店」

熊本の提携牧場から直送の安心・安全の熊本県馬肉専門店。

通常出荷される馬の体重は700〜800kgが主流ですが、馬菜では、熊本の提携牧場で1tになるまで手塩にかけて育てた新鮮馬肉のみを使用しています。

脂が乗った柔らかくこだわりの馬刺しは絶品です。

千葉店では最大16名まで利用可能な半個室空間があります。

宴会だけでなく接待・会食にも最適です。

隠れ家的な雰囲気のなかで最上級馬刺しを楽しめます。

 

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