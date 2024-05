Samantha Thavasa (サマンサタバサ)日本最大店も！西銀座デパート「1階リニューアル」

西銀座デパートでは、2024年6月から〜8月にかけ1階フロアのリニューアルを実施します。

西銀座デパート「1階リニューアル」

■アクセス

〒104-0061 東京都中央区銀座4-1 西銀座デパート

東京メトロ銀座駅 C5・C7 出口直結

JR有楽町駅銀座口・中央口より徒歩3分

https://www.nishiginza.co.jp/access/?PRW

西銀座デパートでは、2024年6月から〜8月にかけ1階フロアのリニューアルを実施!

今回のリニューアルでは、日本最大の店舗となる「Samantha Thavasa (サマンサタバサ)」、2年ぶりの銀座エリア出店となる「Zoff (ゾフ)」、そして台湾市場シェアナンバー1の人気アクセサリーブランド「vacanza accessory (ヴァカンザ アクセサリー)」の日本1号店と、注目のファッション雑貨3店舗がラインナップされています。

メインフロアである1階でファッションカテゴリーの充実を図り、ファッションビルとして、よりお買い物を楽しめる売場を目指しています。

■Samantha Thavasa (サマンサタバサ)・6月7日(金)オープン

<日本最大!サマンサタバサグループの6ブランドが揃う初の総合店>

ブランドの垣根なくお買い物していただけるサマンサタバサの日本最大店舗。

様々な世代・シーンに向けたライフスタイル提案型のショップとして、6ブランドからセレクトした商品を提案してもらえます。

サマンサタバサ 西銀座店 店内イメージ

<取り扱いブランド>

サマンサタバサ・サマンサベガ・サマンサタバサプチチョイス・ニューミー バイ サマンサタバサ・キングズ・アンドシュエット

サマンサタバサ 西銀座店 取り扱いブランド

<オープンキャンペーン>

・オープンを記念して店舗限定商品を販売

・税込3万円以上購入の方に先着で「アイミーベア」プレゼント※数量限定、無くなり次第終了

・サマンサタバサメンバーズポイント20倍、さらにその場で使えるポイントプレゼント

サマンサタバサ 西銀座店 オープンキャンペーン1

サマンサタバサ 西銀座店 オープンキャンペーン2

■Zoff (ゾフ)・7月下旬オープン

<メガネはもちろんサングラスも豊富に品揃え!>

東京発のメガネブランドとして2年ぶりに銀座エリアに再出店。

機能・デザイン性に優れたメガネ・サングラスを多数取り揃え、店頭には毎月1回の新商品を含む約1,200点もの最新フレームが並びます。

西銀座店ではサングラスの品揃えを強化する他、最先端の内装で新たなZoffを展開します。

<店舗限定アイテム販売>

オープンを記念して特別な限定アイテムを販売します。

7月下旬オープン 西銀座デパート1階 Zoff

■vacanza accessory (ヴァカンザ アクセサリー)・8月下旬オープン

<台湾発アクセサリーブランドの日本1号店!>

台湾に32店舗を展開する人気のアクセサリーブランド日本初の常設店。

Vacanzaとはイタリア語の「休日」を意味します。

「アクセサリーを身につけるだけで、日常がバカンス(休日)気分に」アクセサリーを身につけた瞬間、気分が一新し、全てが思い通りになる気分になり、平凡な日常がバカンスの始まりの一章となる。

<日本限定アイテム販売>

オープンを記念して日本限定アイテムを販売します。

8月下旬オープン 西銀座デパート1階 vacanza accessory

