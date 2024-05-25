¡Ø¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥µ¡¼³ÍÆÀ¤Î²÷µó¡¡¥À¥ó¥µ¡¼ÃÏ¹ö¤¬¸ì¤ë¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÈÄºÅÀ¤Ø¤Î»×¤¤
¥¥Ã¥º»þÂå¤«¤éÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡¢CyberAgent Legit¤ÎÃÏ¹ö¡¡photo by Hirose Hisaya
CyberAgent Legit ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¢¡¡ÃÏ¹ö
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢BGT¡Ë¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥£¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤³¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë²»³Ú¤ä¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥³¡¼¥¦¥§¥ë¤é¥¸¥ã¥Ã¥¸¿Ø¤¬´÷Øß¤Î¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ëÈÖÁÈ¤À¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á³Æ¹ñ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦70¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï"¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼"¤¬"TONIKAKU"¤Î·ÝÌ¾¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¥Í¥¿¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ï¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ò±Ñ¸ì¤Ç¡ÖDon't worry ,I'm wearing¡×¤È¶«¤ó¤ÇÇú¾Ð¤òÍ¶¤¤¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÏÈ¤Ê¤¬¤é¤âBGT·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎTONIKAKU¤âÀ®¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿"¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥¶¡¼"¤ò£Ä¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖCyberAgent Legit¡×¡Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢°Ê²¼¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ë¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥¶¡¼¤È¤Ï¡¢£±¥·¡¼¥º¥ó¤Ë£±²ó¤À¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ºÇ¹â¤À¤È»×¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¡¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Ö¥¶¡¼¤Ç¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Ö¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¾åµé¤Î´î¤Ó¤Ç¤¢¤êÌ¾ÍÀ¤À¡£¤½¤Î½à·è¾¡¡¦·è¾¡¤¬£µ·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£¶·î¾å½Ü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ºÆ¤ÓÅÏ±Ñ¤¹¤ë¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡ÖÃÏ¹ö¡×¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¡Û
¡½¡½½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏBGT¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÀÎ¤«¤éYouTube¤Ê¤É¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Î¶Ã¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥¶¡¼¤ò¡¢¤·¤«¤â¥µ¥¤¥â¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ë¤¤¤Æ¥Ö¥¶¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½BGT¤Ë¤Ï"¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼"¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥£¥Ê¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¤ä¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÊý¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥£¥Ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬Éý¹¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤â¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âÄÌÍÑ¤·¤¿¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³¤³°¤Ç¤â¥¦¥±¤ë¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤µ¤ó¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥¶¡¼¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¡¡´î¤Ó¤È¤¤¤¦¤«¶Ã¤¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ö¥¶¡¼¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢´î¤Ó¤è¤ê¤â¶Ã¤¤¬¥ï¥Ã¤È¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¢¤È¤«¤é¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú¿É¸ý¥µ¥¤¥â¥ó¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤Î¸ÀÍÕ¡Û
¡½¡½ËÝ¤Ã¤Æ¡¢BGT¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¡ËFISH¡ÊBOY¡Ë¤µ¤ó¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¡ÖÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºîÉÊ¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖROCK & FIRE¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤âºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×°ìÀïÌÜ¤ÇÈäÏª¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¤À¤·¤Î²»¤«¤éÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¥Ò¥Ã¥È¤ÎÆ°ºî¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
BGT¤Ç¤Î¶½Ê³¤ò¸ì¤ëÃÏ¹ö¡¡photo by Hirose Hisaya
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Î¸÷·Ê¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖYouTube¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤À¡ª¡×¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥ß¡¼¥Ï¡¼µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤â¡¢YouTube¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿À±·¿¤Î¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥·¥ç¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢Î©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥·¥ç¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥â¥ó¤«¤é¤Ï¡Öreally,really,really good¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥¶¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë³¤³°¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤É¤¦¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤«¤éÇï¼ê¤ä´¿À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¥µ¥¤¥â¥ó¤µ¤ó¤Ï¿É¸ý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¶Ã¤¤ä¤¦¤ì¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÞ¤Ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥¶¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÎÊý¡¹¤â²¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥¶¡¼¤¬²¡¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢»æ¿áÀã¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÅÅ¾þ¤Ê¤É¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥í¡¼¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½½à·è¾¡¤¬¤¤¤è¤¤¤è¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Í½Áª¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥¶¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÊý¤ä´ÑµÒ¤ÎÊý¤â¡¢¤É¤¦Í½Áª¤Î¤â¤Î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½BGT¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡¡¤â¤Á¤í¤ó½à·è¾¡¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤ÆÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¡Û
¡½¡½¤½¤·¤ÆD¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£CSP¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¾¡¤ÁÅÀ¡Ë36¤Ç¡¢£¹¾¡£±ÇÔ£²Ê¬¤±¡¢¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼¥é¥¦¥ó¥É£³°Ì¤È¤¤¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Á°¥·¡¼¥º¥ó¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¡¢¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°Â¿´¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¦¥ó¥É¤ä¡¢¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢KADOKAWA DREAMS¤µ¤ó¤ÈÀï¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×·è¾¡¤ÇÉé¤±¤¿²ù¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ç¾Î¢¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÈ¯É½¤Î¤È¤¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¸÷·Ê¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Í¥¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢KADOKAWA DREAMS¤µ¤ó¤Ï¼¡¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¤ºîÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤êµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KADOKAWA DREAMS¤Ë¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡¡©D.LEAGUE 23-24
¡½¡½£¶·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤É¤¦·Á¤Ë¤¹¤ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î½à·è¾¡¤â·è¾¡¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡¢¡Ö¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬Í¥¾¡¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾¡¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ëµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡CyberAgent Legit ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢FISHBOY¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¡ä¡ä
¡ÚProfile¡Û
ÃÏ¹ö¡Ê¤¸¤´¤¯¡Ë
1996Ç¯7·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡¢ÂçºåÉÜ°é¤Á¡££´ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢10ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¡ÖÃÏ¹ö¡×¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥µ¡¼¥Í¡¼¥à¤Ç³èÌö¡£¥í¥Ã¥¥ó¡¢¥Ï¥¦¥¹¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò·Ð¸³¤·¡¢13ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë³¤³°±óÀ¬¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£15ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï¡ÖDance¡÷live KIDS Final 2012¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤â¡¢D¥ê¡¼¥°È¯Â¤È¤È¤â¤ËCyberAgent Legit¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£LDH»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖiCON ZÂèÆó¾Ï¡×¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTHE JET BOY BANGERZ¡×¤Ë¤â½êÂ°¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£