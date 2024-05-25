日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円高の3万8800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39856.20円 ボリンジャーバンド3σ
39344.27円 ボリンジャーバンド2σ
39150.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38832.33円 ボリンジャーバンド1σ
38820.00円 一目均衡表・転換線
38812.00円 5日移動平均
38800.00円 25日夜間取引終値
38789.60円 75日移動平均
38320.40円 25日移動平均
38310.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38085.00円 一目均衡表・基準線
37808.47円 ボリンジャーバンド-1σ
37296.53円 ボリンジャーバンド2σ
36784.60円 ボリンジャーバンド3σ
35133.70円 200日移動平均
246.07円 24日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39856.20円 ボリンジャーバンド3σ
39344.27円 ボリンジャーバンド2σ
39150.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38832.33円 ボリンジャーバンド1σ
38820.00円 一目均衡表・転換線
38812.00円 5日移動平均
38800.00円 25日夜間取引終値
38789.60円 75日移動平均
38320.40円 25日移動平均
38310.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38085.00円 一目均衡表・基準線
37808.47円 ボリンジャーバンド-1σ
37296.53円 ボリンジャーバンド2σ
36784.60円 ボリンジャーバンド3σ
35133.70円 200日移動平均
246.07円 24日日経平均株価現物終値
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