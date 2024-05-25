　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円高の3万8800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39856.20円　　ボリンジャーバンド3σ
39344.27円　　ボリンジャーバンド2σ
39150.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38832.33円　　ボリンジャーバンド1σ
38820.00円　　一目均衡表・転換線
38812.00円　　5日移動平均
38800.00円　　25日夜間取引終値
38789.60円　　75日移動平均
38320.40円　　25日移動平均
38310.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38085.00円　　一目均衡表・基準線
37808.47円　　ボリンジャーバンド-1σ
37296.53円　　ボリンジャーバンド2σ
36784.60円　　ボリンジャーバンド3σ
35133.70円　　200日移動平均
246.07円　　24日日経平均株価現物終値


株探ニュース