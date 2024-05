POP UP SHOPのグッズも買える！竹書房「ねこようかい 」公式サイト

竹書房は、まんがライフオリジナルで連載中「ねこようかい」の公式サイトを、2024年5月24日(金)にオープンしました。

竹書房「ねこようかい 」公式サイト

公式サイトオープン!マルイでグッズの通販も開始!

■ねこようかいとは?

可愛さひしめく百猫夜行!?X(旧Twitter)累計300万超えいいね!突破の大人気シリーズ、ほのぼの系ねこマンガ『ねこようかい』の公式サイトがオープン!

ねこようかいは、ねこのような、ようかいのような、不思議な生き物。

奇妙な個性がとってもかわいい猫と妖怪のイイトコどりで、メロメロになる人続出!おかしくって愛おしい、ねこようかいたちの世界を覗いてみませんか?

サイト内では『ねこようかいずかん』でねこようかいたちを紹介しています☆

◆ねこようかいサイトはこちらから

https://nekoyoukai.com/

■東京・神戸・なんばで開催したポップアップショップのグッズ通販開始。

東京・北千住、兵庫・神戸、大阪・なんばで開催された『ねこようかいPOP UP SHOP』で販売されたグッズの一部をマルイ通販から注文できます。

詳しくはマルイウェブチャネルを確認してください。

◆マルイ通販概要(5月24日12:00販売開始)

https://search-voi.0101.co.jp/freeword/?store=&q=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A12402241

【取扱商品一覧】

アクリルスタンドB

トレーディング缶バッヂ全8種

プリントタオルハンカチ

ミニクッションキーホルダー全6種

ねこようかいフレークシール

ねこもんすたーフレークシール

ねこようかい にんぎょゴーフレット缶

ねこようかい第9弾「ねこようかい きゅんっ」

ISBN :9784801982543

税込価格:990円

▼購入はこちらから

