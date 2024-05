上質な肉に大満足！ 本格的なすき焼きとしゃぶしゃぶを気軽に楽しめる四ツ橋の新名所（大阪・四ツ橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は四ツ橋駅近くにオープンした、上質な肉をリーズナブルに提供する、すき焼きとしゃぶしゃぶの専門店。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

すき焼き 藤もと(大阪・四ツ橋)

写真:お店から

2024年4月、四ツ橋駅から徒歩1分ほどの場所に、本格的なすき焼きとしゃぶしゃぶを気軽に楽しめる「すき焼き 藤もと」がオープンしました。手掛けたのは大阪・福島の人気焼肉店「焼肉 藤もと 大吉商店」。神戸牛を筆頭に上質な肉をリーズナブルに提供しています。肉はオーダーを受けてから1枚ずつカット。すき焼きとしゃぶしゃぶは1人に1コンロスタイルで提供され、ご飯のおかわりが無料といううれしいサービスもあります。

明るく、日本らしさを感じる店内 出典:Nia0915sさん

店舗は海外からのゲストにも喜ばれそうなインパクトのある外観で、天井が高く広々とした店内には浮世絵や提灯の装飾がされ、日本らしい雰囲気を演出。客席はカウンター20席とテーブル席が22席。一人で食事をしやすいカウンター席からは、肉を切り分ける熟練の技が見られます。

特選神戸牛と国産牛のあいもり!すき焼きセット 写真:お店から

おすすめは「特選神戸牛と国産牛のあいもり!すき焼きセット(120g)」3,000円で、厳選したA4ランク以上の良質な国産の霜降り牛や世界に名だたる神戸牛を堪能できます。すき焼きセットは、肉、野菜の盛り合わせ、うどん、生卵、ご飯、漬物、菓子がセットになっています。「国産牛すき焼きセット(120g)」1,700円、「特選神戸牛!すき焼きセット(120g)」4,300円もあります。

しゃぶしゃぶも人気 写真:お店から

「特選神戸牛と国産牛のあいもり!しゃぶしゃぶセット(120g)」3,000円は、肉、野菜盛り合わせ、うどん、玉つゆ、ご飯、漬物、菓子がセットになっています。上品な肉の旨みをヘルシーに楽しめると人気のセットです。

【特選】和牛ステーキ丼 写真:お店から

A4ランク以上の和牛を使った「【特選】和牛ステーキ丼」1,700円も肉がしっとりやわらかく、濃厚な肉の旨みを味わえます。+900円で肉の増量も可能です。

ランチタイムには限定で「国産牛切り落としすき焼きセット」をなんと1,300円で用意。人気の和牛ステーキと切り落とし肉のすき煮が1つになった贅沢な丼「和牛ステーキ&牛すき煮丼」1,300円も見逃せません。卵黄が絡んだ肉とご飯のハーモニーが素晴らしく、箸が止まらなくなるおいしさです。ご飯大盛が無料なのもうれしいポイント。

肩肘張らず、存分においしい肉を堪能できる「すき焼き 藤もと」。肉好きの方に是非訪れて欲しい、魅力あふれる新店です。

食べログレビュアーのコメント

【ランチ限定】国産牛切り落としすき焼きセット 出典:RBさん

『ランチは、すき焼きとしゃぶしゃぶ。今日は「国産牛切り落としすき焼き 肉1.5倍」1800円をオーダーしました。ちなみにスタンダードは1300円です。15分ほど待って鉄鍋がサーブされました。

また、蘭王卵とお漬物とご飯は大盛り280gでサーブ。無限にご飯はおかわり出来ますので、最初のボリューム設定はどうでも良いかも知れませんが。

鉄鍋は国産牛のお肉がとても鮮やかで美しいです。その他はうどん、榎茸、豆腐、白菜、麩、よもぎ麩、ネギなど。スタンダードのお肉の量の1.5倍という事ですが、これは正解でした。

お腹も減っていたのでスタンダードならば少し足らなかったかも知れません。しかしながら1.5倍はかなりのボリュームで、とても満足出来ました。

さすが国産牛、お肉とても柔らかくて美味しいです。野菜まで全て頂くとかなりお腹いっぱいになります。

次回はしゃぶしゃぶを頂きに来ようと思います』(RBさん)

【特選】和牛ステーキ丼 出典:Nia0915sさん

『 ︎すき焼き、しゃぶしゃぶ

お肉は

・国産牛

・神戸牛

・両方のあい盛り

肉の多さは

・120g

・160g

から選択できます。

またそれぞれのセットには

・野菜盛り合わせ

・生卵、うどん

・ご飯、漬物

・菓子

がついてきます。すき焼きはサムネの様に鍋に全てが盛られ、しゃぶしゃぶは鍋とはセパレートで出てきます。

野菜盛りは白ネギ、麩、玉ねぎ、白菜、生麩、茶エノキ、マロニー、豆腐等々でかなり具沢山。これにうどん、ご飯がついてきます。ご飯はおかわり自由なのでお腹いっぱい食べることが可能!

すき焼きは甘いタレですがくどくない味で、最後まで美味しく食べれます。しゃぶしゃぶは和出汁でスッキリとした味わい。薬味に柚子胡椒、黒七味、また卵つゆがあるので味変も可能。どちらも美味しいのでその時の気分で選択しましょう

︎和牛ステーキ丼

しゃぶしゃぶ、すき焼き以外にも丼モノもあります。A4以上のお肉を使われているとのことで、非常にジューシーな味わいのお肉でした。丼以外にサラダ、味噌汁、卵、漬物がついてきます。しゃぶしゃぶやすき焼きと異なり、厚めの肉を食べたい場合は、こちらを注文するのが良さそうです

外装内装ともに非常に目を引くデザインです。特に内装は1階2階と吹き抜けになっており、中央はオープンキッチンとなっています。肉をスライスしているところや、お鍋に野菜や肉を持っているところを見ることができるので、料理を待っている間も目で楽しむことができます

昼からオープンしてるので、お昼ご飯としても利用できそうです。また夜は夜専用のコースや一品料理もあるので、好き焼きを食べながら飲むといった使い方もできそうです』(Nia0915sさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆すき焼き 藤もと住所 : 大阪府大阪市西区北堀江1-6-24TEL : 050-5593-3632

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

The post 上質な肉に大満足! 本格的なすき焼きとしゃぶしゃぶを気軽に楽しめる四ツ橋の新名所(大阪・四ツ橋) first appeared on 食べログマガジン.