¡Úµð¿Í¡Û24ºÐ¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡²÷µó¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö£×£Â£ÃÆüÄø¤Ø¤ÎÍîÃÀ¡×¤È¡Ö»Õ¾¢¤ÎÂçµÏ¿¡×
¡¡£Ç¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤¬ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£´Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£¹²ó£±£²£³µå¤Ç»Ë¾å£¸£¹¿ÍÌÜ¡¢ÄÌ»»£±£°£±ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¡£µð¿Í¤ÎÅê¼ê¤¬¹Ã»Ò±à¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï£±£¹£³£¶Ç¯¤ËÆ±µÏ¿¤ò»Ë¾å½é¤á¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÂôÂ¼±É¼£Åê¼ê°ÊÍè¡¢£¸£¸Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¯¤·¤¯¤âÆ±Æü¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿àÍýÁÛ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªá¤¬¾ÃÌÇ¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢±¦ÏÓ¤ÏÂçÉñÂæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¡¦ÃæÌî¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¶õ¿¶¤ê¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¸Í¶¿¤ÏÎ¾ÏÓ¤Ç¤³¤ó¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£Êá¼ê¤Î´ßÅÄ¤È´î¤Ó¤ò¤ï¤«¤Á¹ç¤¦¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¼¡¡¹¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø½¸·ë¡£ÎØ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡¢°Î¶È¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡£²£´ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¥¨¡¼¥¹¤ÎÂç°Î¶ÈÃ£À®¤Ë¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤è¡¢¤â¤¦¡£µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡¢¥ª¥ì¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£Åö¤Î¸Í¶¿¤Ï¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ÎäÀÅ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£³·î£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤ÎÂè£µ²ó£×£Â£Ã·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÀï¤Ç£³²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î±É¸÷¤«¤é£±Ç¯£²¤«·î¸å¤Î¤³¤ÎÆü¡¢£²£°£²£¶Ç¯¡¦Âè£¶²ó£×£Â£Ã¤Î³«ºÅÃÏ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢·è¾¡Àï¤ÎÉñÂæ¤¬Á°²óÂç²ñ¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë³«ºÅ»þ´ü¤â¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Î£³·î¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤ÇºòÇ¯£±£±·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÃæÃÇ¤·¡¢Âè£¶²ó£×£Â£Ã¤ò£Î£Ð£Â¤È£Í£Ì£Â¤Çµå±ã´ü´Ö¤ËÅö¤¿¤ë£··î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë°Æ¤âÍ¼±¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç°ì»þÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸Í¶¿¤Ï¡Ö£×£Â£Ã¤ò²Æ¾ì¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï¥á¥Ã¥Á¥ã¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤È¤·¡Ö£··î³«ºÅ¡×¤òà»Ù»ýá¡£¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤ò¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ê¤é¡Ê£×£Â£Ã¸ø¼°µå¤Î¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢¾¯¤·Åê¤²¤ì¤Ð´·¤ì¤ë¡£¡Ê£³·î¤Ë¡ËÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼µå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¸ª¤È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÂçÊÑ¡×¤ÈÉ¡Â©¤ò¹Ó¤²¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»øÅê¼ê¿Ø¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿£×£Â£Ã¸ø¼°µå¤Ø¤Î¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¹¥ÈÌäÂê¡×¤¬¡¢²¾¤Ë£··î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë²ò·è¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ì£²Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¸Í¶¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼¡²óÂç²ñ¤Î£×£Â£Ã²Æ³«ºÅ¥×¥é¥ó¤Ïà¤ªÎ®¤ìá¤Ë¡Ä¡£¤¢¤ì¤À¤±Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¸Í¶¿¤âÆâ¿´¤ÇÂç¤¤¯ÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â£Ç¼ãÉð¼Ô±¦ÏÓ¤Î£×£Â£Ã¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ÏÉÔÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö£×£Â£Ã¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤ò¶¯¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£Æü¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤¹¤´¤¤¿ô¡¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÍ¤Î¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿µå¼ï¤Ë¡¢Á°²ó¤Î£×£Â£Ã¤Ç¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£·¡á¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤«¤éÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òµó¤²¤¿¡££²£°Æü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Õ¾¢¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë£Ì£É£Î£Å¤ÇÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤â£´Æü¸å¤Ë¥Î¡¼¥Î¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¡Ê¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é¤Î£Ì£É£Î£Å¤¬¡ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£»øº²¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é£´Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°£Ö¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤â²÷Åê¤òÂ³¤±¤ëÊ¢ÀÑ¤â¤ê¤À¡£