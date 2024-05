夏のニセコも魅力的！一般社団法人ニセコプロモーションボード「サマーキャンペーン」

一般社団法人ニセコプロモーションボードでは、2024年のグリーンシーズンに向けて、待望の「サマーキャンペーン」を2024年5月24日(金)に開始しました。

一般社団法人ニセコプロモーションボード「サマーキャンペーン」

2024年ニセコサマービデオ

一般社団法人ニセコプロモーションボードでは、2024年のグリーンシーズンに向けて、待望のサマーキャンペーンを2024年5月24日(金)に開始!

このキャンペーンは、グリーンシーズンのニセコの魅力を最大限にアピールし、知られざるニセコの夏の楽しみ方を紹介することで、冬とは異なるニセコの一面を体験できます。

キャンペーンの一環として、ニセコの美しい夏を映像化したプロモーションビデオ、そしてニセコの夏の多様なアクティビティを詳しく紹介する夏の特別ランディングページをウェブサイト上で公開しています。

ランディングページでは、ゴルフ、ハイキング、マウンテンバイク(MTB)、温泉でのリラクゼーションなど、夏の人気アクティビティの詳細情報を掲載しています。

さらに、夏のデジタル版ワイン&ダインやエリアガイドのページでは、ニセコが提供する夏の贅沢な体験を紹介します。

夏の特別ランディングページ:

https://nisekotourism.com/ja/news/niseko-summer-2024/

涼しいニセコの夏にハイキング

透き通った美しい尻別川でラフティング

大自然の真ん中で悠々とゴルフ

ニセコにオープンしたアジア有数の大規模マウンテンバイクパーク

アクティビティを楽しんだ後は温泉でゆっくり

ニセコでしか味わえないダイニングエクスペリエンス

Mountain Lightsの優しく灯る光が幻想的な夜を彩る

Mountain Lightsと火の神の舞

またイベントページを活用して、夏のニセコを最大限に楽しめます。

この包括的に情報を集約したイベントページから、シーズンを通して開催される刺激的なイベントやアクティビティを満喫できます。

