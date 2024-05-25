今日の歴史（５月２５日）
１９４２年：日本が朝鮮人軍属を募集し米軍捕虜収容所などへの配置開始
１９５０年：韓国の国連教育科学文化機関（ユネスコ）加盟が決定
１９５２年：釜山地域などに戒厳令宣布
１９５５年：在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）結成
１９７１年：第８代総選挙を実施
１９７３年：第１回世界テコンドー大会がソウルで開幕
１９９２年：国際原子力機関（ＩＡＥＡ）臨時核査察団が北朝鮮入り
２００５年：地方都市に移転する１７７の公共機関を確定
２００７年：韓国初のイージス駆逐艦「世宗大王」が進水式
２００９年：北朝鮮が２回目の核実験を実施し、地対空ミサイル３発を発射
２０１０年：北朝鮮を「主敵」と認識する韓国軍の作戦概念復活
２０１９年：第７２回カンヌ国際映画祭でポン・ジュノ監督の「パラサイト 半地下の家族」が最高賞のパルムドール受賞
２０２２年：北朝鮮が大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）と推定されるミサイル発射
１９５０年：韓国の国連教育科学文化機関（ユネスコ）加盟が決定
１９５２年：釜山地域などに戒厳令宣布
１９５５年：在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）結成
１９７１年：第８代総選挙を実施
１９７３年：第１回世界テコンドー大会がソウルで開幕
１９９２年：国際原子力機関（ＩＡＥＡ）臨時核査察団が北朝鮮入り
２００５年：地方都市に移転する１７７の公共機関を確定
２００９年：北朝鮮が２回目の核実験を実施し、地対空ミサイル３発を発射
２０１０年：北朝鮮を「主敵」と認識する韓国軍の作戦概念復活
２０１９年：第７２回カンヌ国際映画祭でポン・ジュノ監督の「パラサイト 半地下の家族」が最高賞のパルムドール受賞
２０２２年：北朝鮮が大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）と推定されるミサイル発射