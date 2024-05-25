ガチャ「コールマン キャンプグッズマスコット」第3弾が6月中旬発売ランタンやエアカウチなど全5種がラインナップ
【コールマン キャンプグッズマスコット3】
6月中旬 発売予定
価格：1回300円
ColemanはThe Coleman Company,Inc.の商標です。
6月中旬 発売予定
価格：1回300円
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「コールマン キャンプグッズマスコット3」を6月中旬に発売する。価格は1回300円。
本商品は、アウトドア用品ブランド「コールマン」のキャンプグッズを立体化したミニチュアフィギュアの第3弾。今弾には、細かい部分まで再現された小型ランタン「ラギッドパッカウェイランタン」、コンパクトテント「ティピー/ST（グレージュ）」、空気を入れるだけで設営できるポータブルカウチ「エアカウチ」、封筒型寝袋「パーカー/C-3」、ホーローポットとマグのセット「エナメルコーヒーポット＆エナメルマグ（ブラック）」の全5種がラインナップされている。ボールチェーン付き。
ラギッドパッカウェイランタン
ティピー/ST（グレージュ）
エアカウチ
パーカー/C-3
エナメルコーヒーポット＆エナメルマグ（ブラック）
ColemanはThe Coleman Company,Inc.の商標です。