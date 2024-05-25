【コールマン キャンプグッズマスコット3】
6月中旬 発売予定
価格：1回300円

　タカラトミーアーツは、ガチャ商品「コールマン キャンプグッズマスコット3」を6月中旬に発売する。価格は1回300円。

　本商品は、アウトドア用品ブランド「コールマン」のキャンプグッズを立体化したミニチュアフィギュアの第3弾。今弾には、細かい部分まで再現された小型ランタン「ラギッドパッカウェイランタン」、コンパクトテント「ティピー/ST（グレージュ）」、空気を入れるだけで設営できるポータブルカウチ「エアカウチ」、封筒型寝袋「パーカー/C-3」、ホーローポットとマグのセット「エナメルコーヒーポット＆エナメルマグ（ブラック）」の全5種がラインナップされている。ボールチェーン付き。

ラギッドパッカウェイランタン

ティピー/ST（グレージュ）

エアカウチ

パーカー/C-3

エナメルコーヒーポット＆エナメルマグ（ブラック）

ColemanはThe Coleman Company,Inc.の商標です。