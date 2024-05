4人組ロックバンド・King Gnuのギター・ボーカルとしても知られる常田大希さん率いる『MILLENNIUM PARADE』の1stシングルのミュージックビデオが24日、初公開されました。

公開されたのは、1stシングル『GOLDENWEEK』のミュージックビデオです。フル3DCGで制作され、今作からMILLENNIUM PARADEの大きなコンセプトとして掲げる“KONG TONG TOKYO(混沌東京)”の世界観が垣間見え、新たなキャラクターが登場する映像となっているということです。

『MILLENNIUM PARADE』は、東京を拠点に音楽プロデューサー、ミュージシャンとして活動する常田さんを中心に、ミュージシャンだけでなく、映画監督、CGクリエーター、デザイナー、アートディレクターなど、さまざまな分野を横断するクリエーティブ集団。

3日には、Travis Scott、21 Savageらを擁し、古くはRage Against The Machineらを輩出した米国レーベル『EPIC US』と、Tems、Bring Me The Horizon、Sadeなどをはじめとする世界的アーティストたちを世に送り出してきた欧州レーベル『RCA UK』と契約し、グローバルマーケットに本格進出することを発表。また、契約の発表と同時にアーティスト名も『millennium parade』から『MILLENNIUM PARADE』へ改名していました。

常田さんは「挙げたらキリがない程に錚々(そうそう)たるトップアーティスト達が所属する2大レーベルと契約する事になりまして私自身とても身の引き締まる思いです」と心境を明かすと、続けて、これからの活動について「この数年、黙々と準備をしてきました。すでに何曲も出来上がってきているので、皆様にこれから披露していくのが楽しみで仕方ありません」とコメントしています。