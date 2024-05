『すみっコぐらし』”ナイトアニマルパーク” テーマの一番くじがやってくる。全長約43cmの「おおきなとかげぬいぐるみ」や、 「バス型ライト」など、気になるアイテムが目白押しだ。ハズレなしのキャラクターくじの最新作『一番くじ すみっコぐらし 〜ナイトアニマルパークへようこそ〜』が2024年6月1日(土)よりファミリーマート、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)、 書店、ホビーショップ、 一部のゲームセンター、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで順次お取り扱いがスタートする。

今回の一番くじでは「ナイトアニマルパーク」をテーマにした「すみっコぐらし」の仲間たちがたくさん登場♪ぬいぐるみをはじめ、バス型ライト、ぬいぐるみマスコット、タオルなどがラインナップされている。さまざまな動物になりきったすみっコ達にもご注目!A賞には、キリンの被り物を被った「おおきなとかげぬいぐるみ」をご用意。全長約43cmとビッグサイズで、抱き心地も抜群だ。B賞は、マスコットのかわいいすみっコ達が乗ったバス型のライトが初登場。すみっコ達がバスに乗って夜のアニマルパークを探検している姿が魅力的。夜はすみっコたちでお部屋を彩っちゃおう。C賞は、動物の被り物を被ったすみっコ達が可愛らしい「ぬいぐるみマスコット」。6種類全て集めてお部屋に飾ったり、一緒におでかけしたくなるラインナップとなっている。D賞のアートタオルは、約100cmと大判で、さまざまな場面で大活躍。すみっコ達のイラストも要チェックです!このほか、E賞にはふたつのサイズで使い勝手抜群の「マルチケースコレクション」、F賞には吸水性の高いジャガードタオル3種と、刺繍の入ったフルカラープリントタオル3種の全6種から選べるハンドタオル。G賞にはラバーコースター、チケットデザインチャーム、蓄光シリコンバンドのバリエーション豊かな「ナイトアニマルパークな雑貨アイテム」がご用意されている。いずれも「ナイトアニマルパーク」テーマのデザインをふんだんに使用した可愛らしいアイテム揃いだ。最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、もこもこのかわいいゾウの被り物を被った「しろくまぬいぐるみ」が登場。B賞と同仕様のバス型ライトが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定となっているので、くじと合わせて楽しんでね!(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserverd.