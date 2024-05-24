XG『Mステ』で日本のTV初歌唱へ 2時間SP出演者第1弾4組発表
テレビ朝日系『ミュージックステーション』次回6月14日放送の2時間スペシャル（後8：00）出演アーティスト第1弾が24日、発表された。
【写真】次回Mステにイエモン、ミセス、あのちゃんも登場
番組終盤、「THE YELLOW MONKEYの約4年半ぶりとなる出演」「Mrs. GREEN APPLEが新曲」「XGが日本のテレビ初歌唱」「anoがスペシャルコラボ」と発表となった。
番組の公式Xでは「他にも豪華出演者が続々登場！お楽しみ！」と告知した。
■『ミュージックステーション』2時間SP出演アーティスト
ano
XG
THE YELLOW MONKEY
Mrs. GREEN APPLE
※50音順
【写真】次回Mステにイエモン、ミセス、あのちゃんも登場
番組終盤、「THE YELLOW MONKEYの約4年半ぶりとなる出演」「Mrs. GREEN APPLEが新曲」「XGが日本のテレビ初歌唱」「anoがスペシャルコラボ」と発表となった。
番組の公式Xでは「他にも豪華出演者が続々登場！お楽しみ！」と告知した。
■『ミュージックステーション』2時間SP出演アーティスト
ano
XG
THE YELLOW MONKEY
Mrs. GREEN APPLE
※50音順