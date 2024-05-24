『ミュージックステーション』で日本のテレビ初歌唱が決まったXG

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　テレビ朝日系『ミュージックステーション』次回6月14日放送の2時間スペシャル（後8：00）出演アーティスト第1弾が24日、発表された。

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　番組終盤、「THE YELLOW MONKEYの約4年半ぶりとなる出演」「Mrs. GREEN APPLEが新曲」「XGが日本のテレビ初歌唱」「anoがスペシャルコラボ」と発表となった。

　番組の公式Xでは「他にも豪華出演者が続々登場！お楽しみ！」と告知した。

■『ミュージックステーション』2時間SP出演アーティスト
ano
XG
THE YELLOW MONKEY
Mrs. GREEN APPLE
※50音順