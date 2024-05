〈秋山具義の今月のNEW麺〉「麺や七彩」など名店で修業、醤油の香りが立つラーメン

食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、日々オープンする新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介します。

秋山具義が注目! 今いちばん新しい麺

「麺」と言っても、ラーメン、うどん、そばなどさまざま。いろいろな麺の新店が続々とオープンする中、「食べログ グルメ著名人」であり、自他共に認める“麺マニア”の秋山具義さんが今気になるお店へ行き、レポートしてくれました! 今回は、醤油の香りが立つ醤油ラーメンのお店です。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2024年5月のNEW麺「燎」

写真:食べログマガジン編集部

こちらの店主は「Japanese Soba Noodles 蔦」と「麺や七彩」という名店でハイブリッド修業して独立ということで、どちらのラーメンも好きなので期待値マックスで行きました。

透き通るスープ

「味玉醤油らーめん」1,500円をオーダー。「麺や七彩」テイストの手揉みの中太ちぢれ麺は、プリンプリンでモッチモチでとてもおいしい。春よ恋、はるゆたか、ゆめちから、きたほなみなどの小麦をブレンドしているというこだわりようです。

中太ちぢれ麺にスープがよく絡みます

スープには、和歌山県産濃口醤油、兵庫県産淡口醤油、島根県産再仕込み醤油、愛知県産たまり醤油など数種類の醤油ダレを使用しているそうで、醤油の香りが立っています。青森シャモロック、天草大王、黒さつま鶏のガラは使わず丸鶏のみ使用ということから味わいが深く、贅沢で、食べ終わってすぐにまた食べたいと思うおいしさでした。

豚の肩ロースチャーシューと名古屋コーチンの味玉

豚の肩ロースのチャーシュー、黄身が濃厚な名古屋コーチンの味玉、極太メンマ、九条葱と、具材の素材もかなり厳選されています。

<店舗情報>◆燎住所 : 東京都中央区新富1-9-5 SOPHIA GINZA 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。



写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

