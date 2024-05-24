¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¤¬Â©»Ò¤Ëà³åá!? ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤â¥Ë¥Ã¥³¥ê¤ÈÂ´¶È¤ËÁÛ¤¤ÃÚ¤»¤ë
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¹â¹»Â´¶È¤ò·Þ¤¨¤ëÂ©»Ò¡¦°ì¿¿¤Î¶á±Æ¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¾å¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹â¹»À¸³è¤â½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡ª³Ú¤·¤¤½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡©¡×¤È°ì¿¿¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£IMG ACADEMY¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Î°ì¿¿¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç³Ø¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤âÌîµå¤ÏÂ³¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦º£Æü¤³¤Îº¢¡×¤ÈÀèÇÚÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤ó¤ï¤ê¤Èà³åá¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÂ´¶È¼°¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ´¶È¼°¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡¾å¸¶¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¹â¹»À¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ËËÜÅö¤ËÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉã¤ÈÆ±¤¸19ÈÖ¡ªµã¤±¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤¤ÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ì¿¿¤ÏÉã¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¡Ö19¡×¤òÇØÉé¤¤¥×¥ì¡¼¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÇÂç³Ø¤Ë¿Ê³ØÍ½Äê¡£