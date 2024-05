SPECIAL OTHERS ACOUSTICが10周年イヤーとなり、9ヶ月連続毎月25日第4弾として、5月25日に新曲「California」を配信。ミュージックビデオも同日0:00にプレミア公開する。ミュージックビデオはレコーディングスタジオにて撮影された作品で、今作も生演奏によるLiveミュージックビデオとなっており、配信音源とはテイクが異なるため、その辺りも聞き比べてほしい。

リリース情報

「California」





https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VE3WT-11020.html



5月25日(土) 0:00 プレミア公開

「California」YouTube URL:https://youtu.be/keYGG4hlB2Y

ライブ・イベント情報

SPECIAL OTHERS 野音!

日比谷野音100年のありがとう☆彡

大盤振る舞いの大阪城野音もあるよ(^o^)/



日程:6月22日(土)

OPEN 16:00 / START 17:00

会場:大阪城音楽堂

チケット3月16日(土)発売 自由席 前売 ¥6,000(税込)整理番号付/当日 ¥6,500(税込)

20歳以下入場無料。(前売チケットをお持ちの方の入場後の案内となります。規定枚数に達し次第受付終了とします。)

お問い合わせ:YUMEBANCHI(大阪)

https://www.yumebanchi.jp/ 06-6341-3525(平日12:00-17:00)

6月にはSPECIAL OTHERSとして、恒例の野音公演の大阪も決定している。●メンバーコメントやあSPECIAL OTHERS ACOUSTICだ。今回の曲は浮かんできたんだ。I Was Born in Californiaってでも俺は、カリフォルニアで生まれてない。だから嘘にならないようタイトルを「California」にしたんだ。みんなも気に入ってくれるクールな曲に仕上がったぜ。enjoy!ドラゴンケースに入れてね!