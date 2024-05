毎年大人気の『くまのプーさん』のハニーケーキが今年も東京ばな奈にやってきた! 新しい絵柄も仲間入りしたキュートなスイーツにフィーチャリング♪東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。新作が出るたび、SNSや口コミで大きな話題となるみんなを夢中にさせているスイーツだ。この度、毎年大人気の「くまのプーさん」を主役にしたスイーツが今年も登場!とびきりキュートな新しい絵柄も加わった「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』が、6月1日(土)からJR東京駅・東京ばな奈s(東京駅一番街内)他にて、公式オンラインショップでは5月30日(木)10時から先行受け付けを開始される。

「プーさん」の可愛らしさをたくさん詰め込んだ『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』。は、「プーさん」が大好きなはちみつ香るカスタードクリームとなめらかなミルククリームがとろ〜り。はちみつ&ミルクが優しい味わいのダブルクリームをふかふかスポンジケーキでくるまれている。食いしんぼうな「プーさん」も、思わず笑顔になってしまう美味しさです♪注目の新絵柄は、とびきり可愛いファニーフェイス。そのほか、つぶらな瞳で見つめる「プーさん」や、眉をひそめる「プーさん」など、表情豊かな絵柄が全部で6種類ランダムで入っているので、食べる前にお顔をチェックするのもお忘れなく。また、『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』8個入ボックスは、記念のステッカー入り。ステッカーは全部で6種類。いつも一緒に冒険をしている仲間の「ピグレット」や「ティガー」たちとの1シーンを楽しめるスペシャルステッカーはランダムで1枚セットされるので、どんなデザインが出てくるかをどうぞお楽しみに。オリジナルエコバッグが付いたセットも登場!「プーさん」とお揃いのイエローカラーをベースに、表にはパッケージとおそろいの「プーさん」、裏には「イーヨー」「ピグレット」「ティガー」たちも描かれた今回だけの特別なデザインは必見です。コンパクトに折りたためるので、カバンにしのばせていつでも一緒にお出かけしたくなりそう。エコバッグのみのお取り扱いの予定はないのでご注意を。なくなり次第終了なので、早めにチェックしておこう。(C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.