21:00
メキシコ貿易収支（4月）
予想　-48.0億ドル　前回　20.981億ドル

21:30
カナダ小売売上高（3月）　
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前月比)
予想　0.1%　前回　-0.3%（コア・前月比)

米耐久財受注（速報値）（4月）
予想　0.3%　前回　0.9%（2.6%から修正）（前月比)
予想　0.2%　前回　0.0%（0.2%から修正）（輸送除くコア・前月比)

22:20　
ウォラーFRB理事、中立金利（R*）について講演

23:00
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（5月）
予想　67.4　前回　67.4

25日
0:25　
センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済会議出席

G7財務相中央銀行総裁会議（～25日）　植田日銀総裁、鈴木財務相出席

26日（日）
チポローネECB理事、イベント「気候変動と金融政策」出席


※予定は変更されることがあります。