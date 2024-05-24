ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ貿易収支（4月）

予想 -48.0億ドル 前回 20.981億ドル



21:30

カナダ小売売上高（3月）

予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)

予想 0.1% 前回 -0.3%（コア・前月比)



米耐久財受注（速報値）（4月）

予想 0.3% 前回 0.9%（2.6%から修正）（前月比)

予想 0.2% 前回 0.0%（0.2%から修正）（輸送除くコア・前月比)



22:20

ウォラーFRB理事、中立金利（R*）について講演



23:00

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（5月）

予想 67.4 前回 67.4



25日

0:25

センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済会議出席



G7財務相中央銀行総裁会議（～25日） 植田日銀総裁、鈴木財務相出席



26日（日）

チポローネECB理事、イベント「気候変動と金融政策」出席





※予定は変更されることがあります。

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