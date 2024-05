「CADmium」はブラウザ上で動作するオープンソースのCADアプリです。CADmiumは趣味用途のCADアプリとして十分な機能の実装を目標として開発が進んでおり、機能改善のために開発貢献者を募集しています。CADmium: A Local-First CAD Program Built for the BrowserCADmiumは3Dプリンター愛好家などをメインターゲットにしたCADアプリで、「一般的なCADアプリの機能の80%」を実装することを目標としています。CADmiumの大きな特徴はブラウザ上で動作することで、処理はサーバーではなくブラウザ内で完結します。このため、「CADデータがどこかにアップロードされる」ということはありません。

CADmiumはCADカーネルとしてRust製の「truck」を用いています。また、UIは「SvelteKit」と「Tailwind」を用いて構築されています。記事作成時点ではCADmiumは試作段階で、以下のリンク先でプロトタイプが公開されています。CADmiumは正式リリース後も無料で提供される予定で、有償のホスト版をリリースする計画もあるそうです。CADmiumhttps://cadmium-co.github.io/CADmium/CADmiumは鋭意開発中で、開発貢献者も随時募集しています。特に、「UIデザイナー」「Rustに詳しいエンジニア」「SvelteKitに詳しいエンジニア」の手が足りていないとのこで、興味がある人はCADmiumのDiscoverサーバーから連絡するように求められています。なお、CADmiumのソースコードは以下のリンク先で公開されています。GitHub - CADmium-Co/CADmium: A CAD program that runs in the browserhttps://github.com/CADmium-Co/CADmium