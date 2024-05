2位:平野紫耀(Number_i)

All About ニュース編集部は4月18日〜5月2日、全国20〜70代の301人を対象に「アラサーの現役アイドル」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果から、「いつまでも現役でいてほしい、アイドル姿を見ていたいと思う、アラサーの男性アイドル」ランキングを紹介します!2位に選ばれたのは、現在27歳の平野紫耀さんでした。

1位:山田涼介(Hey! Say! JUMP)

2015年に結成した前身ユニット「Mr.King vs Mr.Prince」での活動を経て、2023年までKing & Princeの一員として活躍しました。その後は所属事務所を退所し、現在は神宮寺勇太さん、岸優太さんとともにNumber_iのメンバーとして活躍中です。2024年4月には、アメリカの音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に参加。初の海外公演を行いました。回答者からは、「海外でたくさん活躍してほしいから(20代女性/宮城県)」「これから世界に羽ばたいていって欲しい(40代女性/北海道)」「好きなアイドルだからこそ、ずっとアイドル姿で居て欲しいと思ったため(30代女性/埼玉県)」「いつまでもかっこよく、そして天然な平野君を見たいから(40代女性/大阪府)」などの理由が挙がりました。最も多くの支持を集めたのは、山田涼介さんでした。1993年生まれ、現在31歳の山田さんは、2007年からアイドルグループ・Hey! Say! JUMPのメンバーとして活動。2023年12月から2024年1月にかけて、4大ドームツアー「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023→2024 PULL UP!」も開催するなど、長年アイドルとして輝き続けています。アンケート回答では、以下のようなコメントが寄せられました。「いつまでも元気でかっこいい姿のキラキラアイドルでいてほしいし、いてくれそうだから(20代女性/神奈川県)」「キラキラ王道アイドルを背負って立つ人だと思っております(40代女性/高知県)」「演技が上手いので、現役を続けて成長してほしい(60代男性/広島県)」「実年齢に合わせて今までに気づいてきたブランド的魅力を良く生かして活躍してくれそう。自己ブランディングがうまいと思う(40代女性/広島県)」「アイドルじゃないのを想像ができないからです(30代女性/北海道)」※回答者のコメントは原文ママです(文:小沼 克年)