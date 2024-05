電通グループ(電通G)は5月24日、クライアントに向けて、新たなグローバルブランド・プロポジション「Innovating to Impact」を5月16日に発表した。電通グループ ロゴ○Innovating to ImpactとはInnovating to Impactという言葉は、電通Gの世界各地のチームが協力して生み出したもので、ビジネスの成長だけでなく、人や社会、世界にポジティブな影響を与える成果を目指すという同社の思いを反映しているという。

このプロポジションの導入は、企業が統合的な成長と事業変革のパートナーとしての位置づけを明確にすることを目的としており、同社は個々のリーダーシップブランドの専門知識を統合し、クライアントにより大きな効果を提供する意向だ。○電通グループ 五十嵐博氏のコメント電通グループのグローバルCEO・五十嵐博氏は、次のようにコメントしている。「私たちの新しいブランド・メッセージは、クライアントのために成果を追求しイノベーションを進めていくという、私たちの揺るぎないコミットメントを宣言するものです。私たちは単にトレンドを追うことに満足せず、新たな潮流を生み出すことを目指します。Innovating to Impactは、クライアント、および私たちの素晴らしい仲間たちを含むビジネスに関わる全ての方々に対する約束です。私たちは、優れたエクスペリエンスとビジネスのトランスフォーメーションを通じ、可能性の限界を拡張しつづけるという約束なのです」