公園少女 ソリョン、2年ぶりに近況伝える…ファンに感謝も「全てが止まっても、心は止まらない」

公園少女のソリョンが、2年ぶりに近況を伝えた。23日、彼女は公式ファンコミュニティを通じて「こんにちは」というタイトルの書き込みを掲載した。ソリョンは「みんな、元気? 久しぶりに来たら、今日(ファンコミュニティ)訪問者数が15人だね」とし「全てが止まっても、心は止まらないね。ありがとう」と伝えた。これを見たネットユーザーたちは「それなりに関心のあったアイドルだったのに」「どこでも健康で、幸せでいてほしい」「しっかりとしたコンセプトでよかったのに」「書き込みがあまりにも悲しい」などの反応を示した。

ソリョンは2018年、公園少女のメンバーとしてデビューした。公園少女はデビュー後、所属事務所だったKiwi Media Groupが経営難に陥ると、2020年にThe Wave Musicに移籍。2021年5月に5thミニアルバム「THE OTHER SIDE OF THE MOON」を発売した後、長い空白期を過ごすことになった。※この記事は現地メディアの取材によるものです。