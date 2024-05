保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2024年4月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】イヴォワール(東京・銀座)

イヴォワール 写真:お店から

※集計期間:2024年3月25日〜2024年4月24日

銀座の隠れ家ビストロとしてSNSでも人気のお店。食べログマガジン内の「自然派ワインに恋して」でも紹介され、保存数の増加につながったようです。

【9位】THE CARNE tokyo(東京・外苑前)

THE CARNE tokyo 写真:お店から

<店舗情報>◆イヴォワール住所 : 東京都中央区銀座6-4-15 トニ-ビル 3FTEL : 050-5593-1160

2023年11月にオープンした「THE CARNE(ザ カルネ)tokyo」は、石窯で焼き上げた厳選和牛や産地直送の野菜を、ラグジュアリーな空間で楽しめると早くも人気のレストラン。トリュフ好きのための、トリュフ満載の贅沢コースも話題のようです。

【8位】よつ谷(東京・新日本橋)

よつ谷「すき焼き定食」1,800円 出典:kumi000825さん

<店舗情報>◆THE CARNE tokyo住所 : 東京都港区南青山3-1-34 3rd MINAMI AOYAMATEL : 050-5590-9798

SNSなどで、ランチのコスパがいい!と話題になっている日本料理店「よつ谷」。ランチの「すき焼き定食」1,800円などを求めて、外国人観光客が殺到してるのだとか。

【7位】肉酒場 美美(東京・北千住)

肉酒場 美美 写真:お店から

<店舗情報>◆よつ谷住所 : 東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第三室町ビル B1FTEL : 050-5868-8473

北千住の人気焼肉店「山形牛一頭買いITAMAE焼肉 美美」の系列店としてオープンした「肉酒場 美美」。フルアテンドのサービスに卓上レモンサワーの飲み放題など、SNSで人気のようです。

【6位】食堂みかん(東京・新橋)

食堂みかん 写真:お店から

<店舗情報>◆肉酒場 美美住所 : 東京都足立区千住旭町4-17-1TEL : 050-5600-7164

2024年2月にオープンした「食堂みかん」。自慢のうにのコースが飲み放題付きで1万円! コスパがいいとSNSで話題のお店です。

5位以内に入った注目店は?

【5位】あげ福(東京・五反田)

あげ福 写真:お店から

<店舗情報>◆食堂みかん住所 : 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館 1F 126-1TEL : 050-5592-9488

4月15日放送のTBS「中居大悟に言いたい人々」で、長嶋一茂さんが「食べログ とんかつ 百名店」にも選出されている「あげ福」を紹介していました。

【4位】四つ角飯店(東京・立川北)

四つ角飯店「角煮定食」1,900円 出典:ジャッキー社長さん

<店舗情報>◆あげ福住所 : 東京都品川区西五反田2-15-13 ニューハイツ西五反田 1FTEL : 03-5719-4129

3月26日放送の日本テレビ「オモウマい店」で紹介された「四つ角飯店」。1927年創業の老舗中華料理店で、名物は巨大な角煮がのった「角煮定食」1,900円。連日多くの客で賑わっています。

【3位】カレーライス Cari−Rio(東京・幡ヶ谷)

カレーライス Cari−Rio 出典:ぴーおか #麺タリズムさん

<店舗情報>◆四つ角飯店住所 : 東京都立川市曙町1-16-5TEL : 042-522-3668

4月5日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」で、タイムマシーン3号の山本さんが行きつけの店として紹介していました。

【2位】イル・バーカロ(東京・新宿三丁目)

イル・バーカロ 写真:お店から

<店舗情報>◆カレーライス Cari−Rio住所 : 東京都渋谷区幡ヶ谷2-48-7TEL : 03-5371-0125

2月29日放送の日本テレビ「news every.」で紹介された、新宿の地下街にあるイタリアン「イル・バーカロ」。番組の影響で保存数が増えたのかもしれません。

保存数1位のピザ店はこちら!

【1位】400℃ PIZZA TOKYO(東京・牛込神楽坂)

400℃ PIZZA TOKYO 出典:カフェモカ男さん

<店舗情報>◆イル・バーカロ住所 : 東京都新宿区新宿3-4-8 京王フレンテ新宿三丁目B2FTEL : 03-5269-8528

グルメからも注目の岡山県にあるピザ店「400℃ PIZZA」が東京に出店。2024年3月19日にオープンした直後から、SNSでも話題になっています。

食べログマガジン内の「New Open News」でも紹介しています。

内観 出典:Osスイーツさん

<店舗情報>◆400℃ PIZZA TOKYO住所 : 東京都新宿区若宮町13-1 kif annex 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

※価格は税込です。

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

