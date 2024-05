オンラインカプセル搭載！FANTTA EC機能

バークレイグローバルコンサルティング&インターネットは、ファンクラブ運営に必要な機能を備えたシステム提供と、全方位の運営サポートを含めたパッケージサービス「FANTTA」において、ファンクラブプラットフォーム初の「オンラインカプセル」を搭載したEC機能の提供を、2024年5月23日より開始しました。

FANTTA「オンラインカプセル」EC機能

<FANTTA オンラインカプセルの特徴>

・商品と登録用画像さえあればすぐに販売開始が可能!

利用企業は商品を用意するだけで販売を開始できます。

・カプセルのプレイ・閲覧を会員ランク別に設定可能!

ゴールド会員のみ購入可能、会員ならどなたでも…等、設定した会員ランクに応じて販売設定が可能です。

・同時に複数のカプセル種類の販売が可能!

バースデイカプセル、アニバーサリーカプセル等、異なる種類のカプセルの同時販売が可能なため、ファンクラブ内の物販売上拡大を見込めます。

・2種類のカプセルのアニメーションの設定が可能!

販売商品に応じて「ノーマル」か「スペシャル」いずれかのアニメーション選択が可能です。

オンラインカプセル イメージ

「FANTTA」概要

FANTTA(ファンタ)は、ファンクラブサイトの開設、運営システム+運営フルサポートを低価格で利用できる、ファンクラブプラットフォームサービスです。

ファンクラブ開設までのサイト制作、各種設定、開設後の運営まで、多数のファンクラブ運営実績を持つ同社が全面サポートさせていただくので、スムーズにスタートすることが可能です。

「FANTTA(ファンタ)」ロゴ

URL:

https://fantta.jp/

■「FANTTA」の特徴

1. 業界最大級の還元率

ファンクラブサイト開設にあたってのサイト制作費用、初期設定費用は150,000円(税別)、システム利用・運営フルサポートを月額15,000円(税別)+決済費用の25%(還元率75%)※で利用できます。

※決済手数料を除いた75%を還元します。

※会員数が10,000人未満の場合には、手数料率33%となります。

2. ファンクラブの運営、カスタマーサポート付き

FANTTAではサイト更新、コンテンツ更新、会員管理などの運営サポートからお客様(会員)からのお問い合わせ対応を行うカスタマーサポートまで、ファンクラブ運営に必要な全てをFANTTA事務局が対応します。

日本最大級の規模を誇るダンス&ボーカルグループから海外アーティストのファンクラブまで、7年の運営実績をもつ同社に安心してお任せください。

3. 機能充実なシステム

ファンクラブ運営に必要な会員管理、ニュース更新やメルマガ配信といったサービスに、ライブ・イベントレポート機能、1 IDでグッズ販売を行えるEC機能など、ファンクラブ運営には欠かせない機能を完備しています。

