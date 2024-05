「ソロ活」「女子旅」に！板室別邸リトリート SPA和薬草「女子×ととのい湯治旅」／「心身癒される大自然SPAリゾート」

『板室別邸リトリート SPA和薬草』は、8つの療法を取り入れた女子旅専用プラン「女子×ととのい湯治旅」と、規則正しい生活習慣がさらに整うプラン「心身癒される大自然SPAリゾート」の提供を5月7日より本格的に提供開始しました。

板室別邸リトリート SPA和薬草

屋号 : 板室別邸リトリート SPA和薬草

所在地 : 〒325-0111 栃木県那須塩原市板室841-14





客室 : 全6室

設備・サービス: 内湯、露天風呂、足湯、食事処、整道家等

「板室別邸リトリート SPA和薬草」



同施設は、身体に精通した「カラダファクトリー」創業者の子安 裕樹氏がプロデュースした、「身体の内からの健康」に特化したプロセラピスト「整道家」による個別カウンセリングや様々なセラピー療法、湯治などで「自律神経の調和」と「呼吸」を深めるリトリート専門の「健康道場」宿泊施設です。

【女子×ととのい湯治旅】〜8つの整い体験〜

<プラン内容>

女子旅専用。

源泉かけ流しの温泉と、『SPA和薬草』ならではの8つの療法でが体験できる、新スタイルの湯治旅プランです。

■ととのい(1) アロマトリートメントで整う60分

骨格や筋肉、特に横隔膜にアプローチし身体全身の巡りを促進するオリジナル療法「横隔膜バランステクニック」と、アロマトリートメント療法を組み合わせたオールハンドのオリジナル手技療法を体験。

■ととのい(2) 貸切露天風呂で整う

源泉かけ流しの“純温泉”で湯治療法。

低温の湯にゆっくり浸かることで心を落ち着かせ、精神面や生活のストレスを和めます。

■ととのい(3) 森林浴で整う

板室温泉の自然豊かな森林を歩く森林浴療法。

水の音、鳥や虫の声、木々の音などを感じてストレスを緩和します。

■ととのい(4) 食事で整う

「和薬草の食養生」を用意。

自律神経を整えるために必須な栄養素をバランスよく取り入れた健康食

<夕食>旬華しゃぶしゃぶ御膳

メイン:栄養価の高い和薬草出汁に栃木さくらポーク三種と新鮮野菜のしゃぶしゃぶ

効果 :豚肉には心を安定させる“セロトニン”の原料である

“トリプトファン”が豊富に含まれ睡眠の質を高めてくれる効果があります。

<朝食>

腸内を整えるため消化をしやすい料理法の朝食

■ととのい(5) 就寝前のお風呂で整う

2種類の温度の天然温泉でゆったりと行う湯治療法。

■ととのい(6) 睡眠で整う

様々な療法を経て心地よい睡眠へと誘う睡眠療法を実施。

整道家が、明かりや香り、枕の高さ調整などパーソナルな眠りの環境を整え、良質な睡眠へと導きます。

■ととのい(7) ヨガ・瞑想で整う

心を落ち着かせポジティブな気持ちに導くヨガ・瞑想療法。

「誘 izanai」の部屋で瞑想やヨガ、晴れの日は湖を見ながらヨガを行い体内時計をリセット。

■ととのい(8) 早朝の白湯と和薬草で整う

清らかな空気に包まれた朝風呂と、「整道家」のカウンセリングに合わせた個々の体調に合わせ必要な和薬草ベースサプリメントで内側からキレイに。

(整)自律神経、循環活性

(活)美容促進、細胞活性、体質改善、血行促進

(巡)細胞再生、記憶力、エイジングケア





森林浴&ヨガ体験

心身癒される大自然SPAリトリート

<プラン内容>

国立公園の豊かな自然と源泉かけ流しの温泉、「整道家」による個別カウンセリングと様々な療法通じて心身のバランスを整えます。

連泊プランは「写経」「茶道」の体験付き。

滞在中は下記の内容をすべて利用できます。

■手技療法

・横隔膜バランステクニック(横隔膜を正常な動きにするためにアプローチします)

・胸郭アプローチ(正常な動きに導きます)

・頚椎アプローチ(自律神経のバランスの調和)

・和薬草オイルトリートメント(筋肉群にアプローチし、全身の巡りを整え、循環を促します)

■森林浴・ウォーキング

森や川、湖など、豊かな自然に囲まれたロケーションを思い思いに散策し。

四季折々の自然美や健やかな風、生き物たちの息吹がストレスを緩和します。

■ヨガ・瞑想で整う

「誘 izanai」の部屋で瞑想やヨガ、晴れの日は湖を見ながらのヨガを楽しめます。

■露天風呂の貸切

大自然に抱かれながら、気兼ねのない湯浴みを堪能。

効能豊かな源泉かけ流しの純温泉を使用する露天風呂を、貸切風呂として利用いただきます。

■写経・茶道体験

連泊プラン限定の体験を用意。

写経や茶道体験を通じて心身をリラックスさせるための、ゆったりとした時間をお過ごしいただきます。

■選べるお食事

連泊プラン限定で下記よりお好みのご夕食が選択できます。

<夕食>

・四季御膳(魚)…山女(やまめ)の朴葉焼きがメイン

・旬華しゃぶしゃぶ御膳…和薬草出汁に栃木さくらポーク三種と新鮮野菜のしゃぶしゃぶがメイン

・和風きのこしゃぶしゃぶ御膳…和薬草出汁に様々なきのこと新鮮野菜のしゃぶしゃぶがメイン

・豆乳鍋…那須鶏、湯葉、地元新鮮野菜の豆乳鍋

<朝食>

・朝霞御膳

■和薬草ベースサプリメント

(整)自律神経、循環活性

(活)美容促進、細胞活性、体質改善、血行促進

(巡)細胞再生、記憶力、エイジングケア

個々に合わせたサプリメントで身体を内側から健康でキレイに。





瞑想体験

◆整道家◆

カラダファクトリー創業者・子安裕樹氏がプロデュースした、個々の異なる身心トラブルを個別カウンセリングや様々な療法で健康へと導くプロセラピスト。

『SPA 和薬草』では常に「整道家」が在中し、

ゲスト個人個人居合わせたアドバイスやサポート、施術を行います。

客室の一例

