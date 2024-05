最新4wayワゴン3種類！Pasinaz「キャリーワゴン」

オールマーケットジャパンが運営するアウトドアブランド「Pasinaz」より、キャンプやBBQなどアウトドアシーンで活躍する「キャリーワゴン」新作3種の予約販売が2024年6月より開始されます。

Pasinaz「キャリーワゴン」

▼公式ホームページ

https://www.youten.jp

Pasinazはシリーズ累計売上1億6,200万円を突破した大人気アウトドアブランド。

そんなPasinazの中でも、トップレベルの売り上げを誇るキャリーワゴンシリーズから、新たなキャリーワゴンが3種類登場しました。

(1) PZ-ECWG01:拡張可能なアウトドアワゴン

(2) PZ-TCWG01:2段式のアウトドアワゴン

(3) PZ-ODW03 :後ろ開け可能なアウトドアワゴン

●「片手用ハンドル」「両手用ハンドル」2種類のハンドル!

2wayで使用でき、大容量で荷物が重くなってしまっても、楽に運搬できます。

さらに、一人は片手で引っ張り、2人は両手で押すなど、最大3人で持つことができます。

●大容量!

たくさんの荷物を1台に全て積むことができます。

何度も往復する必要が無く、時間と労力の節約にもなります。

●〈PZ-ECWG01〉拡張可能

ネットを上げれば大容量、ネットを下げればコンパクトな一石二鳥。

荷物を縦に保管することもできるので、見つけやすく取り出しやすいです。

●〈PZ-TCWG01〉上下2段式

上段は位置が高く、腰の負担なく荷物の出し入れができます。

下段は重い荷物を持ち上げる必要無く、スライドの出し入れができます。

●〈PZ-ODW03〉〈PZ-TCWG01〉後ろ開け可能

テントやテーブルなど、長い荷物も最大2mまで載せられます。

スライドの出し入れができ、荷物を載せやすく出しやすいです。

●超ワイドノーパンクタイヤ

タイヤ幅10cmで悪路でも安定感抜群。

さらに360°回転するので方向転換もスムーズで小回りが利きやすいです。

【製品仕様】

〈PZ-ECWG01〉

サイズ:W590×D1010×H710/1070(mm)

容量 :258L

重量 :13kg

耐荷重:200kg

カラー:ホワイト、ブラック

PZ-ECWG01

〈PZ-TCWG01〉

サイズ:W330×D900×H890(mm)

容量 :310L

重量 :15kg

耐荷重:200kg

カラー:ホワイト、ブラック

PZ-TCWG01

〈PZ-ODW03〉

サイズ:W930×D505×H890-1065(mm)

容量 :211L

重量 :12.5kg

耐荷重:180kg

カラー:ブラック・ホワイト(ベージュ)

PZ-ODW03

