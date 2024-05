ビルの風揺れが体感！ヤクモ｢水平振動体感装置｣

ヤクモは、強風時の高層ビルやペンシルビルでの揺れ方を体感できる水平振動体感装置を7月1日(月)より提供開始します。

ヤクモ「水平振動体感装置」

鉛直方向の揺れは、歩行振動など日常で体感する機会は多いですが、水平方向の揺れは日常では体感することが少ないため、その感覚を言葉で説明するのが難しいという声に応え、水平振動を気軽に体感できる装置が開発されました。

■特徴

・振動の値を見ながら体感ができるので、設計値の確認や揺れ方を説明するのに役立ちます。

・計画中や実際のビルの仕様があれば強風時の揺れを再現し、制振装置で対策した場合の効果も体感できます。

・運搬可能となっており、自社での研修や施主に体感いただくなど幅広く活用することができます。

東京本社ショールームにて7月1日(月)より体感できますが、予約での案内となります。

事前にホームページより申込みできます。

■東京本社ショールーム概要

営業時間: 10:00〜16:00(平日)

所在地 : 東京都品川区大崎5丁目4-18

アクセス: JR五反田駅・大崎駅より徒歩6分

料金 : 無料

申込み : 下記URLより申込みできます

URL :

https://www.yacmo.co.jp/showroom/tabid/430/Default.aspx

■ウェビナーの案内

水平振動体感装置をより詳しく解説するウェビナーを開催します。

本ウェビナーでは水平振動だけではなく上下振動も体感できる装置の紹介もあります。

事前予約制となっていますので、下記WEBページより申込みできます。

ウェビナー:環境振動設計に役立つ!上下・水平の振動が体感できる装置とは?

■開催概要

タイトル: 「環境振動設計に役立つ!上下・水平の振動が体感できる装置とは?」

開催日時: 2024年5月30日(木)15:00〜15:45

開催形式: オンライン(Zoomによるウェビナーでの開催)

参加費 : 無料

申込み : 下記URLより申込みできます

URL :

https://ma.yacmo.co.jp/l/1041151/2024-04-14/35rk5

注意事項: ・当日ウェビナーの録音、動画撮影はご遠慮ください

・同業他社さまには参加をご遠慮いただいています

